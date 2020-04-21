Служба "112": количество звонков в пасхальные праздники уменьшилось на треть

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. По данным Единой национальной службы экстренных вызовов "112", всего в праздничные дни, 19 и 20 апреля, было зарегистрировано 12 892 вызова, что на 33% меньше, чем в пасхальные праздники в 2019 году.
За двое суток 5 690 звонков (44,10% от общего количества) составили просьбы о помощи, связанные с действующей чрезвычайной ситуацией. Больше всего звонков пришлось на вечерние часы.
Самыми частыми жалобами на самочувствие были высокое кровяное давление, боли в животе или спине и респираторные заболевания. Большинство запросов о помощи полиции связаны со случаями агрессии, избиений и несоблюдения противоэпидемических мер.
Пожарные и спасатели чаще всего выезжали для устранения возгораний сухой растительности.
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