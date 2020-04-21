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Оператор службы 112.

Служба "112": количество звонков в пасхальные праздники уменьшилось на треть

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29966300/sluzhba-112-kolichestvo-zvonkov-v-paskhalnye-prazdniki-umenshilos-na-tret-.html

В этом году режим чрезвычайной ситуации существенно повлиял на статистику обращений граждан за помощью.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. По данным Единой национальной службы экстренных вызовов "112", всего в праздничные дни, 19 и 20 апреля, было зарегистрировано 12 892 вызова, что на 33% меньше, чем в пасхальные праздники в 2019 году.

За двое суток 5 690  звонков (44,10% от общего количества) составили просьбы о помощи, связанные с действующей чрезвычайной ситуацией. Больше всего звонков пришлось на вечерние часы.

Inaugurare a Centrului de Preluare a Apelurilor de Urgență al Serviciului 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Служба "112": в каких случаях стоит обращаться за помощью
Большинство обращений жителей страны было перенаправлено службам экстренной медпомощи - их доля достигла 67,26%, за ними следуют обращения в полицию - таких было 27,88%, а пожарные были привлечены в 4,72% случаев. 

Самыми частыми жалобами на самочувствие были высокое кровяное давление, боли в животе или спине и респираторные заболевания. Большинство запросов о помощи полиции связаны со случаями агрессии, избиений и несоблюдения противоэпидемических мер.

Пожарные и спасатели чаще всего выезжали для устранения возгораний сухой растительности.

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