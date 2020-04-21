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Премьер заявил о смягчении режима ЧП для ряда учреждений и предприятий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29966589/premer-zayavil-o-smyagchenii-rezhima-chp-dlya-ryada-uchrezhdeniy-i-predpriyatiy.html

Ион Кику сообщил, что начиная с 26 апреля ограничения могут быть ослаблены и для жителей Молдовы - в плане ограничений на передвижение и выход из дома.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Начиная с понедельника, 27 апреля, Агентство публичных услуг вернется к оформлению некоторых запросов граждан, а предприятия сектора HoReCa смогут частично восстановить свою деятельность.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после заседания Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации и Единого центра по управлению кризисом.

Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Карагасаны
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
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"По решению комиссии Агентство публичных услуг, начиная с 27 апреля, будет оказывать ряд услуг, предоставление которых было прервано. Речь идет о регистрации транспортных средств в специальном режиме, о документировании водителей автомобилей, о регистрации записи акта о рождении с выдачей сертификата и о регистрации брака", - сообщил премьер. 

Кроме того, по итогам дискуссий, которые на прошлой неделе состоялись в правительстве с представителями сектора HoReCa, начиная с завтрашнего дня, разрешается оказание некоторых услуг предприятиями этой сферы.

Так, будет разрешена продажа продуктов в пакетах в рамках кейтеринга согласно пункту 10 статьи 56 Классификатора видов экономической деятельности Молдовы, за некоторыми исключениями.

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Остаются под запретом деятельность точек экспресс-обслуживания, уличная торговля, работа ресторанов и баров, а также ряд других видов услуг, которые повышают риски в период чрезвычайного положения.

Также Кику отметил, что начиная со следующей недели может быть увеличено число чартерных рейсов, которые доставляют домой граждан Молдовы из-за рубежа. Премьер отметил, что число случаев "импорта" инфекции минимально и стремится к нулю.

Если динамика контроля над распространением инфекции останется позитивной, то возможно, с 26 апреля будут приняты решения об ослаблении режима чрезвычайного положения для жителей Молдовы в части ограничений на выход из дома и передвижение, также заявил премьер-министр.

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Тема:
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Теги:
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