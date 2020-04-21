Почему в Приднестровье допускают, что число зараженных COVID-19 вырастет

В региональном Оперативном штабе обсудили ситуацию по заболеваемости коронавирусом нового типа и предложения по решению проблем.

ТИРАСПОЛЬ, 21 апр – Sputnik. Велика вероятность увеличения в ближайшее время числа диагностированных COVID-больных. Такое мнение было высказано на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса.

"Связано это с начавшимся в Приднестровье массовым экспресс-тестированием граждан, задействованных в коронавирусной борьбе. Только для исследования биоматериала персонала медучреждений понадобится больше 4000 тестов", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

На заседании Оперштаба говорили о целесообразности протестировать коллективы предприятий, выполняющих госзаказ по изготовлению защитной одежды, а также персонал, отвечающий за приготовление пищи для пациентов коронавирусных госпиталей и медработников, находящихся в изоляции от семей.

Старт лаборатории

Начинает работу тираспольская COVID-лаборатория. Ее производственная мощность – 60 исследований в сутки.

Принимаются меры для развертывания в перспективе дополнительных исследовательских точек.

Также ведутся переговоры о закупке необходимого оборудования, приобретении респираторов и защитных очков, которые, по словам медиков, со временем потребуют замены, так как приходят в негодность из-за частой и жесткой дезобработки.

Халаты

Продолжается также пошив защитных халатов. На сегодняшний день местными производителями выпущено 11500 единиц, госзаказ составляет 15000 штук. Поступила просьба разнообразить размерный ряд.

"Стоит прислушаться к мнению врачей. Необходимо сделать все возможное для обеспечения максимального в существующих условиях комфорта работы медиков", - отметил Вадим Красносельский.

Обсуждается также предложение запустить массовое производство комбинезонов из ткани тираспольской фабрики "Тиротекс", которая сейчас закрыта на карантин в связи с тем, что у одного из ее сотрудников диагностирован COVID-19.

Аппараты ИВЛ

Количество действующих аппаратов искусственной вентиляции легких - благодаря привлечению к диагностике и ремонту разнопрофильных технических специалистов удалось увеличить до 102 единиц. Есть надежда вернуть в строй еще пять ИВЛ. Остальные восстановлению не подлежат.

То есть 107 единиц – это максимум, на который может рассчитывать приднестровское здравоохранение.

Томограф

С завтрашнего дня, 22 апреля, в Слободзейском инфекционном госпитале приступят к диагностике пациентов с COVID-19 при помощи компьютерного томографа.

"Серьезным подспорьем в своевременном и эффективном диагностировании является наличие компьютерных томографов. Они должны быть максимально задействованы", - подчеркнул приднестровский лидер.

Он также обратил внимание на то, что важно четко следовать графику использования КТ в работе с больными коронавирусом и иными заболеваниями, а также исполнять регламент дезинфицирования оборудования. В частности, он отметил значимость своевременной и качественной обработки базы, где временно проживают работники сферы здравоохранения, задействованные в антикоронавирусной деятельности, а также посуды и емкостей, в которых доставляется пища в медучреждения.

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