Почему в Приднестровье допускают, что число зараженных COVID-19 вырастет

ТИРАСПОЛЬ, 21 апр – Sputnik. Велика вероятность увеличения в ближайшее время числа диагностированных COVID-больных. Такое мнение было высказано на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса.
"Связано это с начавшимся в Приднестровье массовым экспресс-тестированием граждан, задействованных в коронавирусной борьбе. Только для исследования биоматериала персонала медучреждений понадобится больше 4000 тестов", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
На заседании Оперштаба говорили о целесообразности протестировать коллективы предприятий, выполняющих госзаказ по изготовлению защитной одежды, а также персонал, отвечающий за приготовление пищи для пациентов коронавирусных госпиталей и медработников, находящихся в изоляции от семей.
Старт лаборатории
Принимаются меры для развертывания в перспективе дополнительных исследовательских точек.
Также ведутся переговоры о закупке необходимого оборудования, приобретении респираторов и защитных очков, которые, по словам медиков, со временем потребуют замены, так как приходят в негодность из-за частой и жесткой дезобработки.
Халаты
Продолжается также пошив защитных халатов. На сегодняшний день местными производителями выпущено 11500 единиц, госзаказ составляет 15000 штук. Поступила просьба разнообразить размерный ряд.
"Стоит прислушаться к мнению врачей. Необходимо сделать все возможное для обеспечения максимального в существующих условиях комфорта работы медиков", - отметил Вадим Красносельский.
Обсуждается также предложение запустить массовое производство комбинезонов из ткани тираспольской фабрики "Тиротекс", которая сейчас закрыта на карантин в связи с тем, что у одного из ее сотрудников диагностирован COVID-19.
Аппараты ИВЛ
То есть 107 единиц – это максимум, на который может рассчитывать приднестровское здравоохранение.
Томограф
С завтрашнего дня, 22 апреля, в Слободзейском инфекционном госпитале приступят к диагностике пациентов с COVID-19 при помощи компьютерного томографа.
"Серьезным подспорьем в своевременном и эффективном диагностировании является наличие компьютерных томографов. Они должны быть максимально задействованы", - подчеркнул приднестровский лидер.
Он также обратил внимание на то, что важно четко следовать графику использования КТ в работе с больными коронавирусом и иными заболеваниями, а также исполнять регламент дезинфицирования оборудования. В частности, он отметил значимость своевременной и качественной обработки базы, где временно проживают работники сферы здравоохранения, задействованные в антикоронавирусной деятельности, а также посуды и емкостей, в которых доставляется пища в медучреждения.
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