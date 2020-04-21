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Госпиталь.

В Левобережье - плюс 20 инфицированных COVID-19

Министерство обороны РФ
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (809)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29968049/v-pridnestrove-plyus-20-infitsirovannykh-covid-19.html

Количество заболевших коронавирусом нового типа перевалило в приднестровском регионе уже за три сотни.

ТИРАСПОЛЬ, 21 апр – Sputnik. Из задержанных 20 апреля в работе проб пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения Приднестровья с подозрением на коронавирус, все дали положительный результат.

"В числе COVID-положительных две бендерчанки 64 лет и 71 года, а также житель Слободзеи 1949 года рождения. Список заболевших пополнили и четверо дубоссарцев: женщины 45, 56 лет и 71 года, мужчина 1979 года рождения, - отметили в пресс-службе Оперативного штаба.

Коронавирус подтвержден у 13 тираспольчан. Это женщины 47, 57, 60, 62, 72 лет и 71 года, мужчины 53, 59, 69, 70 лет, а также семья из трех человек: 65-летняя пенсионерка, молодая мама 26 лет и ее дочь 2018 года рождения.

Министерство здравоохранения, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Медработники еще ждут результаты семи остававшихся на доисследовании проб пациентов из Слободзейского инфекционного госпиталя, которые были направлены 20 апреля в Кишинев на контрольное тестирование.

На данный момент количество случаев инфицирования COVID-19 среди приднестровцев – 312. Умерло 14 пациентов, практически все страдали серьезными сопутствующими заболеваниями. Выздоровели 17 человек. Одна жительница Приднестровья проходит лечение в Кишиневе.

Эффективность лечения, по оценке местных специалистов, – 5,8%. Смертность среди носителей COVID-19 составляет в Приднестровье 4,8% (мировая статистика летальности – 6,1%).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (809)

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Теги:
госпиталь, пациенты, Приднестровье


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