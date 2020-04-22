Образование онлайн – долгосрочная платформа в помощь учителям и детям  

Переход на дистанционное образование мобилизовал всех профильных специалистов не только в Кишиневе, но и во всей стране.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Администрация Кишинева запустила проект по дистанционному обучению, он уже доступен.

Как проходила работа над этой платформой, подробно рассказал примар Кишинева Ион Чебан, а также сами преподаватели и другие задействованные специалисты.

Общеобразовательная платформа

Этот проект представляет собой сайт с видеолекциями по нескольким школьным дисциплинам. Также на этой платформе собраны молдавские учебники по всем предметам.

На первом этапе библиотека сайта будет содержать около 2,5 тысячи видеоуроков, а на втором этапе - около 4,5 тысячи лекций для учащихся с 1 по 12 классы, по 15 дисциплинам, включая реальный/гуманитарный профили.

"Потихоньку мы на этом портале соберем не только видеоуроки школьной программы, но и много другого полезного для детей дошкольного возраста, а также для всей молдавской молодежи. Там же будет контент и для детей с ограниченными возможностями, которых в нашей стране тысячи", - отметил Чебан.

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По его словам, пока на платформе есть информация только для школьников, но впоследствии там может появиться контент и для студентов по их учебной программе.

"Ближайшие десять дней – тестовый период. Мы знаем, что будут замечания, мы даже ждем их и призываем всех сообщать о найденных ошибках. Мы мобилизовались в очень короткие сроки и старались выполнить все ожидания", - добавил глава кишиневской администрации.

Съемка всех лекций проходит в помещениях Государственного технического университета Молдовы.

"Мы очень хотим продолжить этот проект. Пандемия пройдет, а сайт останется. Уверен, что после пандемии обучение в нашей стране поменяется. Не думаю, что традиционное преподавание в школах пропадет, но подобная платформа станет дополнительным инструментом для всех", - считает ректор университета Дину Цуркану.

Один урок - дни работы

Учитель математики Галина Облецова рассказала об этапах подготовки видеоуроков. По ее словам, на разработку одной лекции преподаватель тратит порядка десяти часов, ведь тему нужно подать максимально коротко и ясно.

Далее материал, собранный учителем, чаще всего в формате компьютерной презентации, передается следующей группе специалистов, которые продумывают, как лучше и интереснее подать всю эту информацию в видеоформате.

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"В этих познавательных видео мы больше представляем теоретическую часть, несколько объяснений и примеров решения задач. На обычных уроках в школе, которые длятся 45 минут, мы много времени тратим на работу с учениками, чтобы выяснить, что дети поняли, а что нет", - объяснила Облецова.

Новые знания и для учителей

В процессе разработки проекта, как преподаватели, так и другие специалисты в сфере образования, столкнулись с некоторыми сложностями.

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"Мы почувствовали, что не все достаточно владеют современными технологиями. Поэтому сейчас мы усердно работаем в этом направлении", - заявила заместитель главы муниципального управления образования Виорика Негрей.

Она добавила, что на данный момент к работе привлечены 318 педагогов из семи десятков образовательных учреждений. Негрей подчеркнула, что их количество постоянно растет, более того, учителя готовы и дальше трудиться над улучшением этой платформы, и уже сами предлагают много своих идей.

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