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Проверка пациента. Архивное фото

Для диагностики пациентов с COVID-19: в Приднестровье появился томограф

© Sputnik / Moscow Healthcare Department
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (816)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29966024/dlya-diagnostiki-patsientov-s-covid-19-v-pridnestrove-poyavilsya-tomograf.html

Современное оборудование позволит своевременно выявлять заболевания органов дыхания, причем на ранней стадии.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. В Слободзейском инфекционном госпитале со среды приступили к диагностике пациентов с COVID-19 при помощи компьютерного томографа. Об этом рассказали в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса.

"Аппарат обладает высокой разрешающей способностью диагностики морфологических изменений в организме на ранних стадиях. В том числе с высокой точностью способен выявлять воспаление органов грудной клетки человека, а также поражение легочной ткани", - отметили в Оперштабе.

В полном облачении.
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Использование компьютерного томографа в диагностике заболеваний органов дыхания позволит не только обнаружить болезнь на ранней стадии и назначить своевременное лечение, но и осуществлять постоянный мониторинг клинической картины.

Современное оборудование поступило на прошлой неделе. Несколько дней ушло на его монтаж и установку. 21 апреля состоялось его заключительное тестирование.

Обследование будут проводить штатный рентгенолог госпиталя и его коллега из Тирасполя.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (816)

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Теги:
томография, томограф, Приднестровье


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