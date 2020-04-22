Для диагностики пациентов с COVID-19: в Приднестровье появился томограф

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. В Слободзейском инфекционном госпитале со среды приступили к диагностике пациентов с COVID-19 при помощи компьютерного томографа. Об этом рассказали в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса.

"Аппарат обладает высокой разрешающей способностью диагностики морфологических изменений в организме на ранних стадиях. В том числе с высокой точностью способен выявлять воспаление органов грудной клетки человека, а также поражение легочной ткани", - отметили в Оперштабе.

Использование компьютерного томографа в диагностике заболеваний органов дыхания позволит не только обнаружить болезнь на ранней стадии и назначить своевременное лечение, но и осуществлять постоянный мониторинг клинической картины.

Современное оборудование поступило на прошлой неделе. Несколько дней ушло на его монтаж и установку. 21 апреля состоялось его заключительное тестирование.

Обследование будут проводить штатный рентгенолог госпиталя и его коллега из Тирасполя.

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