COVID-19 в Молдове: излечились еще 55 пациентов

Общее количество жителей Молдовы, излечившихся от коронавируса, достигло 560 человек, таковы новые данные Минздрава.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. На протяжении вчерашнего дня еще 55 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус нового типа, были выписаны из больниц.Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, в период пандемии выздоровело 560 человек.

Общее количество зараженных остается на отметке 2 тысячи 614 случаев. Из них 635 человек - медработники.

Больше всего подтвержденных случаев инфекции в Кишиневе - 750. Далее следуют Сороки - 239, Штефан-Водэ - 209, Тирасполь - 187 и Глодяны - 159.

От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 73 человека.

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