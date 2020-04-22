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COVID-19 в Молдове: излечились еще 55 пациентов

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (816)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29970988/covid-19-v-moldove-v-minzdrave-ozvuchili-novye-dannye.html

Общее количество жителей Молдовы, излечившихся от коронавируса, достигло 560 человек, таковы новые данные Минздрава.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. На протяжении вчерашнего дня еще 55 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус нового типа, были выписаны из больниц.Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, в период пандемии выздоровело 560 человек.

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© Photo : Miroslav Rotari.
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Общее количество зараженных остается на отметке 2 тысячи 614 случаев. Из них 635 человек - медработники.

Больше всего подтвержденных случаев инфекции в Кишиневе - 750. Далее следуют Сороки - 239, Штефан-Водэ - 209, Тирасполь - 187 и Глодяны - 159.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (816)

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