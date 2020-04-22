COVID-19 в Молдове: излечились еще 55 пациентов

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. На протяжении вчерашнего дня еще 55 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус нового типа, были выписаны из больниц.Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Таким образом, в период пандемии выздоровело 560 человек.
Больше всего подтвержденных случаев инфекции в Кишиневе - 750. Далее следуют Сороки - 239, Штефан-Водэ - 209, Тирасполь - 187 и Глодяны - 159.
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