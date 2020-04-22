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Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом доступно в формате VR-реконструкции

SputnikPro: как оживить военные истории на страницах СМИ

© RIA Novosti /
Общество
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (43)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29971844/sputnikpro-kak-ozhivit-voennye-istorii-na-stranitsakh-smi.html

Эксперты на SputnikPro расскажут, как в проектах о Великой Отечественной войне создавать материалы на основе малоизвестных фактов, уникальных кадров документальной съемки в соавторстве с читателями.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro. В пятницу, 24 апреля, в 13.00, состоится вебинар на тему "Как сделать спецпроект или серию материалов ко Дню Победы интересно и не так, как каждый год". 

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Представители агентства презентуют свои лучшие проекты, обменяются с участниками вебинара опытом подготовки материалов и фотоиллюстраций о Великой Отечественной войне. Приглашенные эксперты расскажут, как в проектах о Великой Отечественной войне создавать материалы на основе малоизвестных фактов, уникальных кадров документальной съемки в соавторстве с читателями.

К участию в онлайн-сессий приглашается журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму (участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено). Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

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С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете.

Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (43)

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