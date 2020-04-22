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Сотрудник клиники упаковывает биоматериал

Минздрав представил прогноз заболеваемости COVID-19 на май

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (820)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29972465/minzdrav-predstavil-prognoz-zabolevaemosti-covid-19-na-may.html

На ежедневном брифинге глава Минздрава со специалистами Агентства общественного здоровья представили анализ данных по заражению коронавирусом в Молдове.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Даже если граждане Молдовы будут соблюдать все необходимые меры профилактики коронавируса, к 19 мая этого года в стране может заразиться 5 тысяч 635 человек.

Медицинская техника у койки в палате.
© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ
Минздрав опубликовал обновленные данные по COVID-19 в Молдове

Об этом заявила на брифинге глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, основываясь на расчетах, проведенных специалистами министерства, а также Агентства по общественному здоровью.

По ее словам, на данный момент общее число пациентов с подтвержденных COVID-19 составляет всего 2 тысячи 614 человек. Как отметила Думбрэвяну, это доказывает, что властям удается удерживать ситуацию под контролем и ранее принятые меры оказывают положительный эффект.

"Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения при худшем сценарии прогнозировали для Молдовы 31 тысячу 777 зараженных коронавирусом к концу мая этого года", - подчеркнула глава Минздрава.

Также, по анализу специалистов, в Молдове приходится всего 75 зараженных на 100 тысяч граждан, что является в сравнении с другими странами Европы неплохим показателем.

Incidența COVID-19 la 100 de mii de populație comparativ cu alte țării
© Photo : captură privesc.eu
Заболеваемость коронавирусом в Молдове в сравнении с другими странами Евпропы.

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Лидирует по этому критерию Испания, там более 400 зараженных на 100 тысяч человек, в Италии - более 300.

На данный момент, в Молдове 560 излечившихся от инфекции, 73 пациента скончались.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (820)

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