Глава МИДЕИ рассказал о том, как граждан Молдовы возвращают домой

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля представил детальную информацию о чартерных рейсах, которые будут организованы в ближайшие две недели, а также о помощи нашей стране, предоставляемой внешними партнерами.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Благодаря усилиям сотрудников дипломатических миссий Молдовы за рубежом и правительства страны за минувший месяц удалось организовать 130 рейсов, как авиационных, так и автобусных по возвращению граждан республики на родину. Об этом на брифинге в среду заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Олег Цуля.

"В 40 случаях граждане вернулись домой чартерными авиарейсами, в 90 эпизодах их доставили наземным путем. Всего 15 тысяч 324 гражданина Молдовы за месяц вернулись домой. Число желающих приехать на родину остается внушительным. МИДЕИ в ближайшие несколько недель предпримет все усилия для того, чтобы соотечественники вернулись домой", - заявил Цуля.

По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве, в ближайшие две недели будет организован ряд чартерных авиарейсов из многих стран мира. Так, 22 апреля, в Международном аэропорту Кишинева приземлится борт из Лондона, в четверг прилетят домой граждане Молдовы из Милана и Москвы, 24 апреля в страну прибудут рейсы из Парижа и Ниццы.

В субботу, 25 апреля, в страну вернутся граждане, которые находились в Москве и Барселоне. На следующую неделю правительство страны также запланировало чартерные рейсы из Лондона, Парижа, Рима, Милана, Москвы, Стамбула и Дублина, уточнил глава МИДЕИ.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы вернуть на родину граждан нашей страны из Северной Америки. Правом на билеты на все чартерные рейсы будут обладать наши соотечественники, которые заранее запишутся в дипломатических миссиях нашей страны за рубежом. Анкеты можно найти онлайн на сайте МИДЕИ и диппредставительств", - отметил Цуля.

Правом первыми вернуться домой обладают студенты, проходившие учебу за границей, люди, находящиеся на лечении за рубежом, лица, попавшие в экстремальные ситуации.

"Это не означает, что остальные наши сограждане останутся вне внимания властей и дипломатических представительств нашей страны. Мы призываем граждан к спокойствию, убедительно просим без особой необходимости не отправляться в поездки", - сказал глава МИДЕИ, уточнив при этом, что вскоре ограничения по передвижению в ряде европейских стран могут быть сняты.

Цуля поблагодарил внешних партнеров Молдовы, заявив, что наша страна стала свидетелем солидарности на мировом уровне. Руку помощи республике в кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, протянули Россия, Румыния, Евросоюз, США, Китай, Турция, Чехия и другие государства.

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