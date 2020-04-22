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Центр COVID-19 в Кишиневе

В Кишиневе предпринимают особые меры по защите врачей от заражения COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (820)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29975470/chisinau-osobye-mery-zaschita-vrachey-ot-zarazheniya-covid-19.html

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сообщил о беспрецедентных мерах защиты, которые предпринимаются в столичных клиниках для того, чтобы врачи не заразились вирусом нового типа, занимаясь лечением инфицированных пациентов.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Люди в белых халатах - именно они сегодня стали в Молдове и во всем мире главными героями борьбы с угрозой, которую представляет для человечества вирус нового типа. В Молдове коронавирусом заразились сотни медиков, другие, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, вынужденно отделены от своих семей, чтобы не подвергать их опасности.

Столичная примэрия позаботилась о том, чтобы обезопасить врачей от угрозы заражения короанвирусом. Для отделений реанимации и интенсивной терапии мэрия Кишинева подготовила 24 бокса для интубации. Об этом в среду сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Мы решили приобрести листы из медицинского пластика для изготовления боксов для интубации после обсуждений с медицинским персоналом, который подчеркнул необходимость срочного оснащения больниц средствами защиты для врачей. Отмечу, что местный производитель изготовил это оборудование бесплатно", - сообщил столичный градоначальник.

Сотрудник клиники упаковывает биоматериал
© Sputnik / Евгений Биятов
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Боксы для интубации уже переданы во все муниципальные медицинские учреждения, которые имеют отделения интенсивной терапии и оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, находящимся в критическом состоянии.

Речь идет о муниципальной клинической больнице №1, муниципальной клинической больнице "Святого Архангела Михаила", муниципальной клинической больнице "Святой Троицы", Родильном доме №2, муниципальной клинической детской инфекционной больнице, муниципальной клинической детской больнице "Валентина Игнатенко", муниципальной клинической детской больнице №1.

"Только посредством обеспечения защиты сотрудников сферы здравоохранения мы можем обеспечить полную работоспособность медицинской системы. Защита врачей на месте их работы сейчас необходима как никогда", - заявил Чебан.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (820)

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Теги:
защита, врачи, опасность, заражение, коронавирус


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