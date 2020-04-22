22:59 22 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.91
  • RUB0.23
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Девушка работает за ноутбуком

Не швеи и не поварихи - как молдавские женщины добиваются реального успеха

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
23510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29976548/ne-shvei-i-ne-povarikhi-kak-moldavskie-zhenschiny-dobivayutsya-realnogo-uspekha.html

Многие представительницы прекрасного пола в нашей стране делают успехи в IT-отрасли, это позволяет им и неплохо зарабатывать и быть среди самых востребованных специалистов на рынке труда.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Сегодня занятость в инфокоммуникационной отрасли открывает много путей для тех, кто решает посвятить себя этому делу, не исключение – молдавские женщины, которые решили пойти по этому трудному, но оправданному пути.

Сегодня наших соотечественниц прошли обучение в рамках национальной программы по подготовке специалистов в области IT. Кампания по обучению представительниц прекрасного пола навыкам информационных технологий была запущена в республике при поддержке ООН, большую часть проекта профинансировала Швеция, представив необходимую материальную помощь.

Главной целью инициаторов была подготовка женщин к занятости в программировании – одной из самых востребованных на национальном и мировом рынке труда специальностей.

Участница программы Олеся Лысый рассказала, что по окончании вуза работала оператором по обработке данных – клавиатура и “мышь” стали главными ее рабочими инструментами. Немногим позже она закончила курсы веб-дизайна, а потом поняла, что нуждается в углублении знаний по программированию.

“Еще со школы я была увлечена компьютером, но поступить на факультет информатики не было возможности. Позже я окончила мастерат по этой специальности и уже 13 лет работаю лишь за компьютером. Всегда стараюсь соответствовать требованиям времени, получать новые знания, постоянно развиваться. Курс обучения помог мне повысить квалификацию”, рассказала собеседница.

Компьютер, архивное фото
© AFP 2020 / Thomas Samson
Молдова готова предложить свои IT разработки

Сейчас Олеся работает и в компании, занимающейся веб-дизайном, а в свободное время делает проекты на заказ как фрилансер. Однако в будущем хочет полностью переквалифицироваться и заниматься лишь проблемами IT-отрасли.

Другая участница Госпрограммы – Людмила Лупашко – рассказала, что окончила факультет информатики, но жизнь пошла по другому пути – в течение семи лет она профессионально занималась академической греблей за рубежом, потом произошло ДТП, которое внесло коррективы в привычные будни.

После того, как Людмила стала мамой, в декретном отпуске она решила актуализировать свой знания, восстановить в памяти профессиональные навыки.

“Когда я окончила профильный факультет в 2001 году, нас учили совсем другим вещам. Сейчас все в корне поменялось. В молодости я была увлечена современными технологиями и медициной. Сейчас мне удается успешно совмещать эти два увлечения – я способствовала разработке информационной системы, которая упорядочила деятельность медуреждения, в котором я работаю”, - рассказала Людмила.

Женщина поделилась, что в будущем хочет полностью посвятить себя IT-отрасли, где и заработки – выше, и карьерные высоты более зримые.

Кишинев премировали за развитие сектора IT
© Photo : Agenția de Investiții
Кишинев объявили "Городом года в Юго-Восточной Европе" в сфере IT

Как рассказала Анна Кирица, директор по стратегическим проектам Национальной ассоциации компаний IT-отрасли, сегодня женщин в общем числе работающих в секторе всего 17-18 процентов.

Специалист выразила уверенность, что, благодаря образовательным программам, проводимым на национальном уровне, профессиональное IT-сообщество в республике пополнится, а частные компании не будут впредь испытывать недостаток в кадрах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове открылась Международная IT-конференция
Юные программисты из Молдовы завоевали бронзу на Балканской IT-олимпиаде
Молдова готова предложить свои IT разработки
Теги:
успех, Молдова, карьера, женщины


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На заре космической эры: как готовили первых космонавтов в СССР
Sputnik запустил проект Фронтовая перекличка
Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться