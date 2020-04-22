Совсем скоро в Кишиневе появится модернизированная зона отдыха

Главную аллею сектора Чеканы в Кишиневе вскоре будет не узнать, столичная администрация начала масштабные работы по ее реконструкции.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. В среду начались восстановительные работы на центральной аллее, расположенной по улице Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы в Кишиневе. Об этом сообщил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Работы предусматривают замену асфальта и бордюров на участке в полтора километра и общей площадью в 14 тысяч квадратных метров.

Стоимость работ составляет 4 миллиона 700 тысяч леев - средства выделены из муниципального бюджета. Завершить реконструкцию планируют через два месяца.

"Аллея по проспекту Мирча чел Бэтрын является основной зоной отдыха как для 147 тысяч жителей Кишинева, проживающих на Чеканах, так и для остальных граждан. Планируем полностью благоустроить аллею: заменить скамейки, установить систему уличного освещения и создать новые зоны отдыха", - сообщил Чебан.

Столичный градоначальник также заявил, что целью муниципалитета является создание зон отдыха в каждом из секторов города так, чтобы все жители Кишинева чувствовали себя комфортно и знали, что могут насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами.

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