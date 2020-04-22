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Лесной пожар в Чернобыльской зоне.

Пожар в Чернобыле: существует ли радиологическая опасность для Молдовы

© AFP 2020 / Yaroslav Emelianenko
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29977969/pozhar-v-chernobyle-suschestvuet-li-radiologicheskaya-opasnost-dlya-moldovy.html

Из-за распространившейся в СМИ информации о пожаре в зоне отчуждения вокруг законсервированной ЧАЭС и возникающих вопросов относительно потенциальной радиологической опасности для населения Молдовы, Нацагентство общественного здравоохранения (НАОЗ) сделало заявление.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В настоящее время радиологического риска для здоровья населения Республики Молдова нет. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья, исходя из состояния радиационной обстановки, возникшей в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Специалисты, в том числе из штатов подразделение в Бельцах, ежедневно проводят дозиметрические измерения в жилых районах.

По данным НАОЗ, состояние радиационного фона на территории Республики Молдова с 4 по 20 апреля 2020 года оставалось стабильным. Его значения варьировались в пределах 0,09-0,14 мкЗв/ч (микрозиверт в час), что является нормой для страны и не превышает допустимые уровни в соответствии с "Основными нормами радиационной безопасности" (ОНРБ-2000), утвержденными 27 февраля 2001 года.

Согласно информации, предоставленной официальными властями Украины, пожар произошел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 4 апреля 2020 года и распространился примерно на 35 гектаров.

Киев в дыму. Город окутал смог из Чернобыльской зоны
© Video : Sputnik / RUPTLY
Киев окутан Чернобыльским смогом

Киев озвучил значения радиационного фона в очагах возгорания и в районах, куда были перемещены жители после катастрофы в апреле 1986 года. Автоматизированная система радиационного мониторинга не выявила увеличения уровня радиоактивности окружающей среды в сравнении с природным радиационным фоном на Украине. 

НАОЗ констатирует, что на территории Молдовы не произошло изменения радиационного фона окружающей среды, поэтому нет реального основания для беспокойства населения республики.

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