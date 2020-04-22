Болеть COVID-19 дома: личный опыт жительницы Кишинева

Более двух с половиной тысяч наших граждан услышали неприятный диагноз - коронавирус. Как с этим недугом борются пациенты с легкой формой, оставшиеся вне стационара, читайте в нашем материале.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Большинство зараженных находятся в больницах, а чуть более сотни пациентов с менее выраженными симтомами вынуждены лечиться на дому, но и те, и другие - под присмотром врачей.

Однако если в госпиталях за всеми больными есть регулярный уход и должное внимание, то входящие во вторую категорию, хоть и находятся на связи с семейными врачами, иногда вынуждены дожидаться предоставления им необходимых услуг.

С такой ситуацией столкнулась жительница Кишинева Мария Лунгу (фамилия изменена).

Она заболела COVID-19 вместе с супругом, но затем их истории пошли по двум разным сценариям.

Как все началось

Пациентка рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что первые симптомы появились у ее супруга еще 2 апреля.

"Поднялась температура, ломота в теле. Это продолжалось несколько дней, мы за состоянием следили, но к врачу не обращались, как часто делают и другие люди. Уже 5 апреля пошла симптоматика и у меня, тоже поднялась температура", - заявила собеседница.

Далее, по ее словам, они с мужем приняли решение сдать анализ на коронавирус в частной медицинской лаборатории. Чтобы это сделать, нужно было самостоятельно туда съездить за тестом, снять пробу уже дома, затем отвезти ее обратно в лабораторию.

Как отметила Лунгу, результат прислали на электронную почту в тот же вечер, анализ подтвердил наличие COVID-19.

После этого, как следует из рассказа кишиневки, супруги вызвали скорую помощь, которая сразу отвезла их в Первую городскую клиническую больницу.

Наутро пара повторно сдала тест, который подтвердил диагноз.

Дети не изолированы

Несмотря на наличие коронавируса, у обоих супругов болезнь протекает по-разному: наша героиня отделалась легкой формой и вскоре ее отправили на амбулаторное лечение, а ее супруга, у которого диагностировали сложную вирусную и бактериальную пневмонию, оставили в госпитале.

Мария Лунгу отправилась домой не только из-за легкой формы заболевания, но еще и потому, что у пары есть маленькие дети.

Тем не менее, медики посчитали, что их не нужно изолировать.

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"Вероятнее всего, дети тоже разносчики вируса, но у них нет никаких симптомов, слава Богу. Мы совещались с врачами, так что это не только наше решение. Все врачи в больнице в курсе этой ситуации. Я постоянно слежу за всем, а при необходимости сразу позвоню в "112"", - уточнила Лунгу.

В этом смысле, как добавила собеседница, врачи пошли навстречу, однако, они не посчитали нужным сделать анализы и детям.

Лечение COVID-19 и долгое ожидание теста

Наша героиня продолжает лечиться на дому, согласно всем предписаниям врача, с которым она регулярно на связи. Пациентке назначили антибиотики, а также противовирусные препараты, подходящие именно для ее случая. Помимо этого, необходимо трижды в день измерять температуру тела и сообщать эти данные медику.

Как подчеркнула собеседница, они с мужем идет на поправку: супругу сделали тест в больнице, но он снова оказался положительным. следующий анализ назначили еще через три дня. В случае же с самой Марией Лунгу, ей при выписке также назначили дату нового теста на коронавирус - 21 апреля, но в этот день никто к ней не пришел и не позвонил.

"Успела связаться с семейным врачом, Минздравом, центром по защите прав COVID-больных и другими ведомствами, но результата - ноль. Постоянно слежу за ситуацией в стране, знаю, что все должны проходить тест. Но ко мне пришли за анализом только благодаря публикациям в Facebook", - посетовала собеседница.

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На данный момент Мария Лунгу. так же как и ее супруг, ожидает результатов теста.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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