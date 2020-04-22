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Открытие перепрофилированного корпуса в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом

Печальные и добрые вести из Приднестровья по ситуации с коронавирусом

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (830)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200422/29981534/pechalnye-i-dobrye-vesti-iz-pridnestrovya-po-situatsii-s-covid-19.html

В регионе за 22 апреля зарегистрирована вторая смерть пациента с COVID-19 и шесть случаев излечения от инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. В Слободзейском инфекционном госпитале от острой сердечной недостаточности умерла 75-летняя пациентка. У нее был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония.

"У женщины также был сахарный диабет второго типа. Несмотря на все усилия врачей, женщину спасти не удалось", - сообщили в пресс-службе Оперативного штаба.

машина скорой помощи
© Photo : Miroslav Rotari.
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За сегодняшний день это вторая смерть пациента с коронавирусом. Утром сообщили, что в этом же госпитале скончалась 43-летняя жительница города Слободзея, у которой 6 апреля был диагностирован COVID-19, и как осложнение – двусторонняя пневмония. У женщины также была хроническая почечная недостаточность, она нуждалась в жизненно важной процедуре гемодиализе.

"В последнее время состояние здоровья пациентки ухудшилось, она была переведена в реанимацию, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - отметили в Оперштабе.

Из Приднестровья пришли и добрые новости – шесть выздоровевших выписаны из карантинного госпиталя в Слободзее. Биоматериалы этих пациентов, состояние здоровья которых заметно улучшилось, были направлены на контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат.

Лечение успешно прошли четыре тираспольчанки в возрасте 23, 32, 34, 77 лет. В числе выздоровевших 47-летняя жительница села Ближний Хутор Слободзейского района и бендерчанка 32 лет.

Сотрудник клиники упаковывает биоматериал
© Sputnik / Евгений Биятов
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На данный момент количество случаев инфицирования COVID-19 среди приднестровцев – 327. Умерло 16 пациентов, практически все страдали серьезными сопутствующими заболеваниями. Выздоровели 23 человека. Среди вылечившихся и бендерчанка - единственная пациентка с коронавирусом нового типа, которая проходила лечение в кишиневской клинике, а не в Слободзейском госпитале. 

Женщина вместе с семьей гостила у родственников в одном из сел района Штефан-Водэ. С симптомами коронавируса 26 марта она вместе с семьей была доставлена в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ. У женщины диагноз COVID-19 подтвердился. Анализы проб ее супруга и сына были отрицательные.

"Бендерчанка прошла курс лечения в клинике Кишинева. После контрольного тестирования, которое показало, что женщина больше не является носительницей вируса, 19 апреля ее выписали из больницы. Сейчас она находится у родственников в Молдове", - рассказали в штабе.

После выписки домой всю семью ждет двухнедельный карантин. За состоянием здоровья женщины будут наблюдать участковые врачи.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (830)

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Теги:
пациенты, Приднестровье


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