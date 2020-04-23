Молодые люди более активно покупают квартиры в Молдове - подробности

Благодаря государственной программе "Prima Casă" все больше граждан нашей страны обретают свой дом, каждый месяц количество владельцев недвижимости растет, утверждают в министерстве финансов.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. С момента запуска программы "Prima Casă" по сей день квартиры и дома смогли купить себе 4 тысячи 259 семей и молодых людей, еще не вступивших в брак. На рассмотрении находятся еще 9 заявлений, по которым Минфину предстоит подписать гарантийные контракты.

Общая сумма кредитов на приобретение жилья гражданами Молдовы в рамках госпрограммы, выделенная коммерческими банками, составляет 2 миллиарда 134 миллиона леев.

Компенсациями от государства при приобретении жилья в рамках второго тура программы "Prima Casă-2" воспользовались 617 граждан нашей страны, тысяча 584 человека получили их в ходе третьего этапа - "Prima Casă-3", а 318 - при участии в "Prima Casă-4".

Средняя площадь квартиры, приобретенной гражданами Молдовы за все время существования госпрограммы, составила 59,98 квадратных метра. Средняя стоимость одной квартиры исчисляется 593 тысячами 480 леями.

В городах страны были приобретены 3 тысячи 993 квартиры, а в сельской местности - 266 частных домов.

Программа кредитования "Prima Casă" становится доступной практически для всех работающих граждан Молдовы. Не так давно власти расширили категории бенефициаров, а также в два раза снизили размер первого взноса, необходимого для покупки недвижимости.

Таким образом, предусматривается, что соискателю на кредит по "Prima Casă" будет необходимо иметь лишь 5% от стоимости квартиры или дома, который он намеревается купить. Ранее размер первого взноса составлял 10%.

Также снижены возрастные ограничения для бенефициаров. Программа, изначально задуманная как поддержка молодых семей, постепенно отходит от этих рамок. Теперь кредит по "Prima Casă" могут взять и граждане, достигшие 50-летнего возраста. До недавних пор ипотекой под государственные гарантии имели возможность воспользоваться только лица, не старше 45 лет.

Более того, бенефициарами госпрограммы могут стать граждане, в собственности которых уже есть недвижимость с жилой площадью, а также те, кто брал ипотечные кредиты до запуска "Prima Casă", и те, кто является получателями компенсаций от государства.

Как поясняют в министерстве финансов, внедрение этих поправок не потребовало дополнительных вливаний из государственного бюджета. В этом году на внедрение программы предусмотрено 70 миллионов леев, из которых 50 миллионов - государственные гарантии.

По данным профильного ведомства, пока невозвратных кредитов в рамках Prima Casă нет. В свою очередь, 22 бенефициара оплатили ипотеку досрочно.

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