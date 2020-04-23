Количество инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2926

В Молдове выявлено еще 148 случаев коронавируса, об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. К вечеру четверга в Молдове, после обработки 792 тестов, зарегистрированы еще 148 новых пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге.

"По итогам изучения 792 результатов тестов были подтверждены 148 новых случаев передачи вируса", - заявила глава ведомства. © Photo : Пресс-служба мэрии Москвы Печальные и добрые вести из Приднестровья по ситуации с коронавирусом

По словам Думбрэвяну, из них зафиксирован один случай "импорта" инфекции из России, в остальных эпизодах вирус был передан внутри страны.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2926 случаев. Выздоровел 661 пациент.

От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 79 человек.

"Как я отмечала ранее, мы усилили меры по проверке населения на наличие коронавируса в очагах его распространения. Эти меры противодействия COVID-19 мы намерены предпринимать и далее", - сообщила глава Минздрава.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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