В Приднестровье увеличили объем средств на борьбу с COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. Приднестровские депутаты приняли решение об увеличении объема финансовых средств, которые могут быть использованы исполнительным органом власти на осуществление мер по борьбе с пандемией в период с 1 апреля по 30 июня. Это одно из законодательных изменений, которое было принято депутатским корпусом в двух чтениях, сообщили в парламентской пресс-службе.
"Это любые поступления и остатки. То есть живые денежные средства, которые находятся на данных счетах и которые будут поступать на эти счета. У правительства будет возможность их использовать", – пояснил он.
На осуществление мер по борьбе с пандемией исполнительная ветвь власти сможет потратить 80 миллионов приднестровских рублей. Цифра практически идентична сумме в молдавских леях.
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