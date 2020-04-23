В Приднестровье увеличили объем средств на борьбу с COVID-19

Такие меры были одобрены на пленарном заседании законодательного собрания региона, которое проходило в онлайн режиме.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. Приднестровские депутаты приняли решение об увеличении объема финансовых средств, которые могут быть использованы исполнительным органом власти на осуществление мер по борьбе с пандемией в период с 1 апреля по 30 июня. Это одно из законодательных изменений, которое было принято депутатским корпусом в двух чтениях, сообщили в парламентской пресс-службе.

"Это любые поступления и остатки. То есть живые денежные средства, которые находятся на данных счетах и которые будут поступать на эти счета. У правительства будет возможность их использовать", – пояснил он.

По словам председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олега Василатия, депутаты дали возможность правительству остатки денежных средств, которые формируются в фонде капитальных вложений, паевом, дорожном, экологическом фондах и фонде поддержки предпринимательств, использовать для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

На осуществление мер по борьбе с пандемией исполнительная ветвь власти сможет потратить 80 миллионов приднестровских рублей. Цифра практически идентична сумме в молдавских леях.

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