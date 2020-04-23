В Приднестровье заработала своя лаборатория по тестированию на COVID-19

Введен в эксплуатацию и компьютерный томограф, с помощью которого можно диагностировать заболевания дыхательных путей.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. В Тирасполе начала работу лаборатория по исследованию биоматериала потенциальных носителей COVID-19. Первые результаты получены 22 апреля.

Лаборатория

В специализированное учреждение на тестирование было направлено 60 проб пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения с подозрением на коронавирус.

"Половина из них уже исследована: 24 биоматериала дали отрицательный результат, два – положительный, 4 анализа остаются в работе", - отметили в пресс-службе Оперативного штаба.

В числе заболевших коронавирусом две жительницы Дубоссарского района: 47-летняя женщина из села Роги и 52-летняя женщина из села Цыбулевка.

Томограф

Введен в эксплуатацию и компьютерный томограф. Он установлен в диагностическом отделении Слободзейского инфекционного госпиталя.

"Аппарат был привезен и установлен на минувшей неделе, его протестировали, а на следующий день провели первое компьютерное исследование", - рассказали в Оперштабе.

По словам заведующего диагностическим отделением Слободзейского инфекционного госпиталя Сергея Осадчия, использование компьютерного томографа в диагностике заболеваний органов дыхания позволит обнаружить болезнь на ранней стадии и назначить своевременное лечение.

"Если оценивать снимок, сделанный на томографе, на 10 баллов, то снимок, который мы получали на рентгеновском аппарате, мы можем оценить в 3-4 балла. Кроме того, на рентгеновском снимке видны изменения в легких уже на стадии развития болезни, а КТ дает нам картину заболевания в самом его начале", - поясняет врач.

Компьютерный томограф позволит также осуществлять постоянный мониторинг клинической картины.

Последние данные

На данный момент количество случаев инфицирования COVID-19 среди приднестровцев – 329. Умерло 16 пациентов, практически все страдали серьезными сопутствующими заболеваниями. Выздоровели 23 человека. Среди вылечившихся и бендерчанка - единственная жительница Приднестровья, которая проходила лечение от коронавируса нового типа в кишиневской клинике, а не в Слободзейском госпитале.

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