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Семьи с детьми могут подать заявку на получение пособия через интернет

Jeshu John
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29984238/semi-s-detmi-mogut-podat-zayavku-na-poluchenie-posobiya-cherez-internet.html

Национальная касса социального страхования ввела новую услугу в электронном формате, которой можно воспользоваться удаленно.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Семьи с детьми смогут подать заявление на ежемесячное пособие на воспитание ребенка до достижения им возраста 2 лет и 2 месяцев в электронном формате. О новой услуге сообщила Национальная касса социального страхования (НКСС).

Пенсионеры
© CC0 / Pixabay / anaterate
НКСС разъяснила порядок приема заявлений о назначении пенсий и пособий

Таким образом, в настоящий момент застрахованные лица могут через официальный веб-сайт НКСС или через портал публичных услуг подать заявку на установление следующих видов пособий: по рождению ребенка; ежемесячное пособие на воспитание ребенка до достижения возраста 3 лет; по достижению ребенком возраста 2 лет и 2 месяцев; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 2 лет; отцовское пособие; ежемесячное пособие на содержание детей в возрасте до 3 лет или нескольких детей, рожденных от одной беременности.

Личные данные заявителя и ребенка подтверждаются на основании информации из Государственного реестра населения, отмечает НКСС. Электронное заявление принимается только в том случае, если заявитель и ребенок зарегистрированы в Государственном реестре населения, подтверждающем родственные связи между заявителем и ребенком.

Этап проверки заявления, поданного в электронном виде, можно проверить, выбрав опцию "Проверить статус".

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Теги:
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