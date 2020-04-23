COVID-19 в Молдове: Минздрав представил обновленные данные

Министр здравоохранения рассказала о состоянии здоровья инфицированных коронавирусом в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. К утру четверга в стране зарегистрированы 2 тысячи 778 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях. Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Интубированы 15 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 218 человек, у 535 пациентов среднее состояние здоровья, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

"Из больниц в течение вчерашнего дня был выписан 101 пациент. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 661 человека", - сказала Думбрэвяну.

Среди выздоровевших — 27 беременных женщин. В больницах остаются 11 будущих мам, инфицированных коронавирусом.

От осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, в Молдове погибли 76 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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