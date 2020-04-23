Примэрия Кишинева договорилась о сотрудничестве с российским инвестфондом

Примар столицы подписал соглашение о взаимодействии с российским фондом "РК-инвестиции" и центром обучения Academy of Real Estate.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Примэрия Кишинева подписала соглашение о сотрудничестве с российским фондом "РК-Инвестиции", который является дочерней структурой "Фонда Росконгресс" и центром обучения Academy of Real Estate. Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

В рамках соглашения будет налажено взаимодействие с российскими экспертами и инвесторами по проекту разработки генерального плана развития города и по созданию при содействии "РК-Инвестиции" центра проектного управления инвестиционными и инфраструктурными проектами.

Стороны договорились объединить усилия по целому ряду направлений. Среди них — разработка и принятие комплексной стратегии в рамках программы ООН по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы; внедрение стратегий по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры муниципия; создание и внедрение системы информационного обеспечения градостроительной деятельности, базирующейся на едином геоинформационном пространстве муниципия Кишинев, цифровой модели территории и объектов застройки, а также сотрудничество в области продвижения инноваций и передовых технологических решений.

"Спасибо российской стороне, которая готова предоставить примэрии Кишинева всю необходимую поддержку. Учитывая, что до сих пор у Кишинева нет генплана развития города, это направление нуждается во всестороннем прогрессе. Помощь российских специалистов поможет нам продвинуться в этом вопросе", - написал Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Российская сторона также выразила уверенность в успешной реализации подписанного соглашения.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с пандемией коронавируса в мире, Росконгресс продолжает развивать торговые и экономические связи за рубежом, содействуя поддержке и развитию внешнеэкономической деятельности", — отметил директор, председатель правления "Фонда Росконгресс" Александр Стуглев.

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"Фонд Росконгресс" учрежден в 2007 году. Структура содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2,5 тысячи экспертов в России и за рубежом. Фондом установлено взаимодействие со 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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