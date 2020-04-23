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Капельница

Подтверждена гибель еще одного пациента с COVID-19 в Молдове

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29986300/podtverzhdena-gibel-esche-odnogo-patsienta-s-covid-19-v-moldove.html

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило еще об одном летальном исходе пациента с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Печальный счет жертв коронавируса снова вырос. В четверг скончался еще один пациент с COVID-19. Об этом объявило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ministerul Sănătății
© Sputnik / Miroslav Rotari
COVID-19 в Молдове: Минздрав представил обновленные данные

Таким образом, число погибших пациентов, у которых ранее подтвердили наличие коронавирусной инфекции, возросло до 77.

В стране зарегистрированы 2 тысячи 778 случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в лабораториях.

В больницах интубированы 15 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 218 человек, у 535 пациентов среднее состояние здоровья, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Из больниц в течение минувших суток был выписан 101 пациент. Общее число выздоровевших достигло 661 человека.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
коронавирус


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