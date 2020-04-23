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Врач в защитном снаряжении

Минздрав показал, как врач готовится к работе с инфицированными COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (837)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29986568/minzdrav-pokazal-kak-vrach-gotovitsya-k-rabote-s-infitsirovannymi-covid-19.html

На обучающем видео демонстрируется полная защитная экипировка, в которую облачаются медики, прежде чем вступить в контакт с инфицированным коронавирусом.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Министерство зравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало обучающее видео, в котором рассказывается о правилах безопасности для врачей, работающих с больными COVID-19.

Видео демонстрирует порядок, в котором врач должен надевать защитную экипировку, включающую маску, защитный экран, халат и перчатки, при обязательной дезинфекции снаряжения. Видео, напоминающее о простых правилах, которые позволят снизить риск инфицирования, будет полезным и для жителей страны, которые не связаны с профессиональной работой в системе здравоохранения.

Минздрав напоминает, что вирус COVID-19, по выводам исследователей, передается не только воздушно-капельным путем, во время кашля или чихания, но и через прямой или косвенный контакт с загрязненными поверхностями, после которых человек прикасается к лицу.

На днях в Кишинев бортом российских ВКС в Молдову из Китая были доставлены более 50 тонн медицинского снаряжения и оборудования для борьбы с распространением коронавируса.

Медицинский груз включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (837)

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Теги:
коронавирус


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