Как в Приднестровье решают вопрос с экзаменами в школах и университетах

В регионе определяют, как подвести промежуточные результаты дистанционного обучения, провести итоговую аттестацию, а также организовать вступительные экзамены в вузы.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. В Приднестровье отменили итоговую аттестацию с пятый по восьмой классы, а также в десятом классе. На данный момент решают вопрос по выпускным – это девятый и одиннадцатый классы. Минпросвет региона предлагает отменить экзамены и в них, заменив аттестацию выставлением годовых оценок, которые будут считаться итоговыми.

"Мы не можем сказать, что в середине июня будет возможность провести аттестацию. И, изучив нормативную базу, мы пришли к тому, что закон об образовании позволят менять формы проведения итоговой аттестации как в 11, так и в 9 классе", - отметила руководитель ведомства Алла Николюк.

Прием абитуриентов

Как сообщили в правительственной пресс-службе, глава исполнительной ветви власти Александр Мартынюк нацелил высшие и средне-специальные образовательные учреждения на разработку единых регламентов по приему абитуриентов, учитывая сложившуюся ситуацию. Особое внимание они должны уделить организации вступительных тестирований, согласовав с главным санитарным врачом региона.

Обучение на дистанции

На данный момент 80% учеников региона перешли на полное дистанционное обучение с использованием различных гаджетов, около 20% используют очно-заочное обучение.

По словам Николюк, выявлен ряд проблем, в первую очередь технических, особенно там, где маленькие села. Они состоят в низкой скорости интернета, что затрудняет работу. Более того, у части как детей, так и учителей – нет других гаджетов, кроме телефона.

"Где очно-заочное обучение, по отзывам начальников Управлений народного образования и самих директоров школ, учителя стремятся приносить задания и видят обратную связь", - сказала глава Минпроса.

Николюк отметила необходимость развивать дистанционное обучение в будущем. Это касается как нормативной базы, так и технических средств. К слову, ежегодно на карантин закрывается около 50 классов по причине вирусных заболеваний. Поэтому ведомство уже к 1 сентября намеревается разработать алгоритмы ведения такого обучения.

Меры противостояния вирусам

К началу лета Минпрос совместно с Минздравом представят на утверждение исполнительной власти комплекс мер по предотвращению распространения вирусных инфекций в школах, детских садах, а также в вузах.

"В период эпидемий, речь идет о гриппе и ОРВИ, это обязательная термометрия при входе, что касается и учеников, и учителей, это также обработка рук вплоть до ношения медицинских масок, если пик заболеваемости, по мнению Минздрава, высокий", - отметил Мартынов.

Глава исполнительной власти также напомнил о реализации пилотного проекта по установке рециркуляторов воздуха в учебных заведениях. Проект осуществляется с начала года. Если он покажет свою эффективность, в ближайшие два года рециркуляторами намереваются оснастить классы всех учебных заведений Приднестровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova