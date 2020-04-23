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Медицинский работник маске настраивает оборудование

Приднестровье просит Россию об оказании помощи в борьбе с COVID-19

© Photo : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (837)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29987233/pridnestrove-prosit-rossiyu-ob-okazanii-pomoschi-v-borbe-s-covid-19.html

Обсуждение вопроса поддержки российскими специалистами приднестровских медиков, а также поставки дополнительной партии тестов - пока на стадии переговоров.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. Представители исполнительной власти приднестровского региона ведут переговоры с российскими коллегами об оказании помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом рассказал глава исполнительной ветви власти Александр Мартынов на очередном заседании Оперативного штаба.

"Среди поднимаемых тем – поставка в регион дополнительной партии тест-систем и возможность направления к нам специалистов (в частности, вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов) для оказания поддержки нашим медикам", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Врач в защитном снаряжении
© Sputnik / Евгений Биятов
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И.о. министра здравоохранения Елена Куличенко отметила, что уже подготовлены электронные письма в адрес главных врачей двух московских медучреждений, которые лечат пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

"Цель – установить контакты с российскими докторами и получить консультативную помощь по вопросам, касающимся проведения терапии для инфицированных COVID-19", - подчеркнула она.

Россия уже выделила для поддержки Приднестровья в борьбе с коронавирусом пять тысяч тест-систем. Они успешно поступили в регион еще в начале месяца.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (837)

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Теги:
помощь, Приднестровье


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