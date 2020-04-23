Приднестровье просит Россию об оказании помощи в борьбе с COVID-19

Обсуждение вопроса поддержки российскими специалистами приднестровских медиков, а также поставки дополнительной партии тестов - пока на стадии переговоров.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. Представители исполнительной власти приднестровского региона ведут переговоры с российскими коллегами об оказании помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом рассказал глава исполнительной ветви власти Александр Мартынов на очередном заседании Оперативного штаба.

"Среди поднимаемых тем – поставка в регион дополнительной партии тест-систем и возможность направления к нам специалистов (в частности, вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов) для оказания поддержки нашим медикам", - сообщили в правительственной пресс-службе.

И.о. министра здравоохранения Елена Куличенко отметила, что уже подготовлены электронные письма в адрес главных врачей двух московских медучреждений, которые лечат пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

"Цель – установить контакты с российскими докторами и получить консультативную помощь по вопросам, касающимся проведения терапии для инфицированных COVID-19", - подчеркнула она.

Россия уже выделила для поддержки Приднестровья в борьбе с коронавирусом пять тысяч тест-систем. Они успешно поступили в регион еще в начале месяца.

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