Кому может быть позволена рыбалка в период нереста

В Приднестровье действует двухмесячный запрет на рыболовство. Сроки его могут несколько сместиться в зависимости от гидрометеорологических условий.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. За месяц в Днестр и протоку Турунчук выпустили почти 13 тысяч кг рыбы, это более 400 тысяч штук. Среди них годовики карпа, карася, белого амура, пестрого и белого толстолобиков.

"Продолжаются мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровья за счет средств экофонда", - сообщают в пресс-службе Минсельхозприроды Приднестровья.

В регионе на период нереста действует также двухмесячный запрет на рыбалку. Он продлится до 15 июня. В это время запрещается рыболовство в реке Днестр, протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, а также в остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровья, за исключением предоставленных физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры).

Также запрет не распространяется на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

В период нерестового запрета с разрешения ведомства может быть позволен любительский и промысловый лов сельди на участке реки Днестр от моста шоссейной дороги Полтава-Кишинев вниз по течению, включая протоку Турунчук, до границы с Украиной.

На время запрета создан передвижной пост на территории Рыбницкого и Дубоссарского района. Он осуществляет постоянное патрулирование выбранных водоемов для того, чтобы не допустить браконьерства.

Сроки запретного периода могут быть перенесены Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов на 15 дней в зависимости от гидрометеорологических условий.

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