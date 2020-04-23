Вылечился сам - помоги другому: в Молдове появились первые доноры плазмы

Национальный центр переливания крови призывает выздоровевших от COVID-19 помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из 56 пациентов, вылечившихся от коронавируса до 13 апреля, трое стали донорами плазмы крови, чтобы помочь спасти жизни других больных.

Переболевшие COVID-19 могут сдать плазму, поскольку она содержит антитела, которые позволяют бороться c вирусом.

Национальный центр переливания крови остро нуждается в потенциальных донорах для лечения пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

"Мы призываем вас помочь другим пациентам, пожертвовав плазму. Стать донорами могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не страдающие какими-либо хроническими заболеваниями и выписанные из больницы минимум 14 дней назад", — говорится в заявлении учреждения.

Директор Национального центра переливания крови Светланы Чеботарь подчеркнула, что одноразовое донорство плазмы составляет около 600 миллилитров и делится на три дозы по 200 миллилитров каждая и переливается трем пациентам соответственно.

Метод лечения плазмой экспериментально практикуется во многих странах, затронутых пандемией.

Добровольцы, желающие стать донорами и помочь больным, могут связаться с филиалами Национального центра переливания крови и получить подробную информацию по телефонам: 022 109 050 (Кишинев), 023 171 393 (Бельцы) и 029981305 (Кагул).

Коронавирус в Молдове

В стране зарегистрированы 2 тысячи 926 случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в лабораториях.

Выздоровел 661 пациент. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 79 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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