После карантина молдаван ждет разочарование - на море так уже не отдохнешь

После того, как мировая пандемия отступит, а границы откроют, многих граждан Молдовы, все же планирующих отдых на морях, может ждать неприятный сюрприз - в связи с коронавирусом систему "все включено" в отелях Турции могут вовсе отменить.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. В связи с распространением коронавируса по всему миру, в том числе и в странах, популярных для летнего отдыха граждан Молдовы, - Турции и Болгарии, - система проживания по принципу "все включено" может быть отменена.

Это обстоятельство после снятия карантинных ограничений и отступления пандемии пугает владельцев отелей. По статистике прошлого года, порядка 60-65 процентов молдавских туристов выбирали для отдыха отели именно с системами питания и проживания "все включено". Остальные 35 процентов предпочитали самостоятельно питаться, снимая на зарубежных курортах квартиры и питаясь либо в домашних условиях, либо в многочисленных прибрежных кафе.

Отельеры предлагают, чтобы заказы блюд постояльцы гостиниц заказывали по меню, а столики в огромных ресторанах были расставлены на дистанции не менее полутора метров друг от друга. Но такие нововведения могут отпугнуть туристов, привыкших к изобилию "all inclusive". По этой причине отели на турецком и болгарском побережьях могут остаться полупустыми.

На данный момент многие граждане Молдовы по раннему бронированию также заказали туры по системе все включено, многие не смогли поехать из-за закрытия авиационного сообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Осложняет ситуацию отсутствие в республике четких норм по возврату людям денег за ранее приобретенные путевки. Сейчас при отказе от тура туркомпания обязана вернуть гражданину деньги в течение двух недель, но это даже технически – невозможно. © Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol Путь к морям и океанам: глава кабмина проинспектировал порт в Джурджулештах

“Многие пользовались ранним бронированием еще с декабря прошлого года, люди оплатили отдых заранее, чтобы сэкономить. Все эти деньги были отправлены туроператорам в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию. На данный момент у молдавских туристических компаний на руках этих денег нет”, - объяснил корреспонденту Sputnik Молдова руководитель одного из крупных туристических агентств республики Борис Чеботарь.

Зарубежные туроператоры прислали своим молдавским коллегам официальные ответы, уточнив, что перечисленных денег они не вернут. Эти средства были использованы отелями на подготовку к новому сезону. О невозврате денег сообщили на уровне министерств по туризму обозначенных стран.

В частности, профильное ведомство Болгарии официально ответило, что денег молдавским туроператорам они вернуть не могут, но были предложены выходы из сложившейся ситуации – отдых могут перенести на более поздние сроки, если речь идет о путевках, приобретенных на июнь текущего года.

“Даже если в Молдове ситуация с вирусом нового типа разрешится, вряд ли Болгария, где также введено чрезвычайное положение, будет принимать туристов в июне. У них также введен жесткий карантин”, - подчеркнул собеседник.

В качестве второго выхода из ситуации туроператоры Болгарии предложили заморозить средства, перечисленные гражданами Молдовы, до того момента, когда угроза коронавируса отступит и они решатся поехать на отдых.

В свою очередь, руководитель одной из туристических компаний Молдовы Прасковья Кулева рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, что на сегодняшний день нет ни одной аннулированной заявки на лето. Аннуляции были только на март, на период закрытия вылетов.

"В свою очередь мы совместно с нашими партнерами – туроператорами из принимающих стран – делаем все возможное, чтобы помочь туристам в решении всех вопросов", - подчеркнула Кулева.

Туроператоры Турции, Болгарии, Греции приняли в пользу туристов решение об изменении условий аннулирования заявок, если такая необходимость возникнет. Обычно аннуляция в отелях Турции по раннему бронированию была не менее, чем за 30 дней до заезда.

Сейчас же сроки изменились - без штрафных санкций все можно сделать не менее, чем за 7 дней до заезда. Иначе говоря, турист до последнего может не снимать бронь в отеле, чтобы не терять скидки, полученные при раннем бронировании.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova