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На радость всем в Кишиневе полным ходом идет ремонт дорог

На радость всем в Кишиневе полным ходом идет ремонт дорог

© Sputnik / Евгений Паскарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29991334/na-radost-vsem-v-Kishineve-polnym-khodom-idet-remont-dorog.html

Как хорошо известно, особенно жителям столицы, значительное число улиц в городе находится в плохом состоянии, но ситуация меняется к лучшему.

 Кишинев на глазах преображается – наконец-то потеплело, деревья покрылись листвой; то там, то здесь мы наблюдаем весенний парад цветов – в разгаре весна, людей на улицах стало больше, жизнь, кажется, налаживается в ожидании отмены известных ограничений.

На фоне возрождения природы, мы видим и другую приятную картину – полным ходом идет ремонт улиц. Рабочие мостят новую тротуарную плитку на оживленном пятачке Московского проспекта.

Московский проспект пуст
© Sputnik / Евгений Паскарь
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Начали укладывать новый асфальт по улице Мирон Костин (раньше она называлась Карла Маркса). Проводится неточечное латание ямок и колдобин – идут основательные работы – старый асфальт был убран, уложен новый слой. Работает современная дорожная техника. Ну что же, здорово! Скоро будет приятно ездить по обновленной дороге. Водители оценят.

Хотелось бы, чтобы на этом городские власти не останавливались и продолжили в том же духе. Следующий участок, который нуждается в ремонте – это отрезок дороги от Цирка до Центральной типографии на улице Флорилор. За это тысячи горожан скажут огромное спасибо, и настроение у всех улучшится.

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