Министр посоветовался с лицеистами - как пройдет Бакалавриат в этом году

Ясность по вопросу проведения экзаменов на степень Бакалавра и поступления в вузы в этом году в условиях вирусной угрозы пока не внесена, глава министерства образования провел онлайн-консультацию с лицеистами, чтобы разработать четкий алгоритм действий ведомства.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований организовало онлайн-конференцию с выпускниками 12-х классов лицеев республики. Основной темой обсуждений министра и ведущих специалистов стал алгоритм проведения экзаменов на степень Бакалавра и процесс поступления в высшие учебные заведения страны.

Пока руководство профильного министерства не приняло четкого решения - как и при каких условиях будут проходить выпускные экзамены в лицеях страны. Министр Игорь Шаров подчеркнул в беседе с лицеистами, что такое решение должно приниматься не только властями, но и быть широко обсуждено с самими выпускниками.

Учащиеся 12-х классов поблагодарили министра за оперативные действия властей по налаживанию системы обучения онлайн и подготовки к экзаменам. Лицеисты подчеркнули, что вся необходимая консультационная помощь поступает им своевременно, они могут без проблем связаться с педагогами и получить необходимую информацию.

"В министерстве знают о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь при удаленном получении знаний, но это - единственный выход из положения в нынешнем учебном году. Заботу о вас министерство проявляет конкретными действиями - подготовкой видео-советов по сдаче выпускных экзаменов, оказанию психологической помощи по интернету накануне экзаменов", - отметил Шаров, обращаясь к лицеистам. © Sputnik / Евгений Биятов Сколько стоит сдать экзамен на степень бакалавра

В завершении онлайн-конференции министр образования, имеющий научную степень доктора исторических наук, провел для детей лекцию о мировых пандемиях и эпидемиях, затрагивавших Молдову, отметив, что всегда из этих сложных ситуаций обществу удавалось выходить благодаря сплочению усилий, взаимодействию, терпению и вере.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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