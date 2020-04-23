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Ученики перед началом экзамена, иллюстративное фото.

Министр посоветовался с лицеистами - как пройдет Бакалавриат в этом году

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29991536/ministr-posovetovalsya-s-litseistami-kak-proydet-bakalavriat-v-etom-godu.html

Ясность по вопросу проведения экзаменов на степень Бакалавра и поступления в вузы в этом году в условиях вирусной угрозы пока не внесена, глава министерства образования провел онлайн-консультацию с лицеистами, чтобы разработать четкий алгоритм действий ведомства.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований организовало онлайн-конференцию с выпускниками 12-х классов лицеев республики. Основной темой обсуждений министра и ведущих специалистов стал алгоритм проведения экзаменов на степень Бакалавра и процесс поступления в высшие учебные заведения страны.

Сдача экзаменов. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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Пока руководство профильного министерства не приняло четкого решения - как и при каких условиях будут проходить выпускные экзамены в лицеях страны. Министр Игорь Шаров подчеркнул в беседе с лицеистами, что такое решение должно приниматься не только властями, но и быть широко обсуждено с самими выпускниками. 

Учащиеся 12-х классов поблагодарили министра за оперативные действия властей по налаживанию системы обучения онлайн и подготовки к экзаменам. Лицеисты подчеркнули, что вся необходимая консультационная помощь поступает им своевременно, они могут без проблем связаться с педагогами и получить необходимую информацию. 

"В министерстве знают о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь при удаленном получении знаний, но это - единственный выход из положения в нынешнем учебном году. Заботу о вас министерство проявляет конкретными действиями - подготовкой видео-советов по сдаче выпускных экзаменов, оказанию психологической помощи по интернету накануне экзаменов", - отметил Шаров, обращаясь к лицеистам.
Экзамен в школах
© Sputnik / Евгений Биятов
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В завершении онлайн-конференции министр образования, имеющий научную степень доктора исторических наук, провел для детей лекцию о мировых пандемиях и эпидемиях, затрагивавших Молдову, отметив, что всегда из этих сложных ситуаций обществу удавалось выходить благодаря сплочению усилий, взаимодействию, терпению и вере.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
Молдова, коронавирус, бакалавр, экзамены


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