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Chișinăul în timpul stării de urgență

Очереди к отделениям в Кишиневе – “Posta Moldovei” вышла с объяснением

© Sputnik / Yuriy Anna
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29994348/ocheredi-k-otdeleniyam-v-kishineve-posta-moldovei-vyshla-s-obyasneniem.html

В четверг во многих почтовых отделениях молдавской столицы образовались очереди: жители Кишинева намеревались оплатить счета за коммунальные услуги.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. В четверг к отделениям Почты Молдовы выстроились очереди. Причина прозаична - люди пришли оплатить счета за услуги ЖКХ.

Компания “Posta Moldovei” вышла с разъяснением. Дело в том, что, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы, 21 и 22 апреля были объявлены для всех подразделений предприятия нерабочими днями.

“23 апреля, когда предприятие возобновило работу в штатном режиме, многие явились, чтобы рассчитаться по фактурам за коммунальные услуги”, - говорится в сообщении “Posta Moldovei”.
Почта Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Почта Молдовы" возобновила международные почтовые отправления

Несмотря на образовавшиеся очереди, сотрудники предприятия и все пришедшие граждане предприняли необходимые меры во избежание распространения COVID-19.

Ожидающие у входа в здания люди соблюдали социальную дистанцию в несколько метров, в помещения почтовых отделений запускали по нескольку человек, все обрабатывали руки дезинфицирующим раствором. Так, постепенно, очереди начали иссякать ко второй половине дня.

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Молдовы, каждые 2-3 часа в течение 15 минут все почтовые отделения страны закрываются на перерыв, в ходе которого проходит дезинфекция помещений и поверхностей.

Пожилых людей, не владеющих навыками онлайн-расчетов, призвали оплачивать счета-фактуры во второй половине дня, когда число посетителей значительно сокращается.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (844)

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Теги:
объяснение, причина, очереди, Молдова, почта


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