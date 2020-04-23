Родители должны быть начеку - дети могут стать жертвой онлайн-шантажистов

Перед тем, как разрешить ребенку сесть за компьютер, необходимо ввести необходимые настройки по родительскому контролю, ограничить подростку доступ к ряду сайтов, рекомендуют IT-специалисты.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. В первом триместре текущего года представители ряда общественных организаций республики зафиксировали увеличение числа обращений детей и подростков, сообщающих об угрозах, которые они обнаружили в Сети, в том числе и сексуальной эксплуатации. Об этом предупредил Независимый общественный центр "La Strada".

По данным специалистов организации, в наибольшей группе риска по сексуальной эксплуатации онлайн в Молдове находятся подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Именно их выбирают киберпреступники для последующего шантажа. © Sputnik / Владимир Песня Знакомство в соцсетях завершилось шантажом "клубничкой"

Родителей призвали уделять ежедневно особое внимание своим подрастающим детям, стать для них не надсмотрщиками, а друзьями, с которыми они охотно поделятся информацией о неприятном инциденте, который мог произойти с ними в пространстве "глобальной паутины".

Как утверждают специалисты-общественники, мошенники специально выпрашивают у детей фотоснимки или видеозаписи пикантного содержания, чтобы потом шантажировать их. В 70 процентах случаев из 100 злоумышленникам, к сожалению, удается овладеть таким "контентом".

"В таких условиях у детей из-за скуки и невозможности общаться с ранее знакомыми друзьями возникает интерес к новым контактам по интернету. Таким образом, они становятся уязвимыми. Но детям необходимо внушить, что и в реальной, а не в виртуальной жизни, всегда найдутся те, кто готов их выслушать и понять", - отметила Ботезату.

По словам специалистов, именно в период карантина и самоизоляции на плечи родителей ложится огромная ответственность. Помимо домашних дел и помощи своим чадам в процессе дистанционного обучения, родители должны в равных долях соблюсти баланс между интернет-активностью ребенка и его занятости вне "глобальной паутины".

Перед тем, как разрешить ребенку сесть за компьютер, необходимо ввести необходимые настройки по родительскому контролю, ограничить подростку доступ к ряду сайтов, рекомендуют IT-специалисты. © Sputnik / Андрей Стенин Двое заключенных занимались шантажом прямо из тюремной камеры

Также необходимо очень внимательно наблюдать за тем, как ведет себя ребенок за компьютером или сразу после того, как встал из-за него. Если у него обычное настроение - повод для беспокойства нет, если же он становится все более скрытным, закрывает экран ноутбука, когда вы подходите к нему, тут стоит завести с ребенком теплый, доверительный разговор, чтобы он смог открыться и сообщить о возможной проблеме, которая постигла его на пространствах интернета.

По истории просмотров можно невзначай поинтересоваться, какие сайты посещает ребенок, если среди перечня есть сомнительные веб-адреса, стоит их заблокировать, согласовав свои действия с ребенком, чтобы он не подумал, что вы за ним следите.

Именно меры предосторожности позволят обезопасить детей от неприятностей на пространстве интернета, где есть много интересной, познавательной, а, главное, безопасной информации.

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