На следующей неделе могут разрешить выходить на работу и гулять в парках

Глава государства обозначил несколько этапов по послаблению карантинного режима, которые могут воплотить в жизнь уже на следующей неделе, но лишь после консультаций со специалистами.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Если в республике сохранится стабильная динамика по ситуации с коронавирусом и не будет эпидемических всплесков, то уже на следующей неделе власти страны могут снять ряд карантинных ограничений и разрешить бюджетникам выходить на работу, а группам граждан до 3 человек посещать парки.

Об этом заявил глава государства Игорь Додон. Он уточнил, что для принятия такого решения необходимы серьезные консультации со специалистами.

"Думаю, что если сохранится такая же динамика и не будет всплесков заражения, постепенно снимем ряд ограничений. Первый этап - разрешения для выхода на работу сотрудникам бюджетной сферы", - сказал глава республики в эфире телеканала НТВ Молдова. © Sputnik / Илья Питалев Количество инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2926

Что касается прогулок людей в парках, Додон отметил, что тема штрафов в этих общественных местах, послужила поводом для спекуляций.

Следующим возможным этапом послаблений президент назвал возможное открытие непродовольственных магазинов, в частности, - строительных материалов.

"Предыдущие недели показали, что люди осознают вирусную угрозу, и даже в продовольственных магазинах сейчас в течение дня - не так много покупателей", - сказал Додон.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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