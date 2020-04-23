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Аллея в парке Ла Извор

На следующей неделе могут разрешить выходить на работу и гулять в парках

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (845)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200423/29996705/na-sleduyuschey-nedele-mogut-razreshit-vykhodit-na-rabotu-i-gulyat-v-parkakh.html

Глава государства обозначил несколько этапов по послаблению карантинного режима, которые могут воплотить в жизнь уже на следующей неделе, но лишь после консультаций со специалистами.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Если в республике сохранится стабильная динамика по ситуации с коронавирусом и не будет эпидемических всплесков, то уже на следующей неделе власти страны могут снять ряд карантинных ограничений и разрешить бюджетникам выходить на работу, а группам граждан до 3 человек посещать парки.

Об этом  заявил глава государства Игорь Додон. Он уточнил, что для принятия такого решения необходимы серьезные консультации со специалистами. 

"Думаю, что если сохранится такая же динамика и не будет всплесков заражения, постепенно снимем ряд ограничений. Первый этап - разрешения для выхода на работу сотрудникам бюджетной сферы", - сказал глава республики в эфире телеканала НТВ Молдова.
Лаборатория - тестирование на коронавирусную инфекцию.
© Sputnik / Илья Питалев
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Что касается прогулок людей в парках, Додон отметил, что тема штрафов в этих общественных местах, послужила поводом для спекуляций. 

Следующим возможным этапом послаблений президент назвал возможное открытие непродовольственных магазинов, в частности, - строительных материалов. 

"Предыдущие недели показали, что люди осознают вирусную угрозу, и даже в продовольственных магазинах сейчас в течение дня - не так много покупателей", - сказал Додон. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (845)

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Теги:
Молдова, ограничения, карантин, коронавирус, парки


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