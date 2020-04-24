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Самолет

Как граждане Молдовы смогут вернуться на родину с 27 апреля - детали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/29992006/kak-grazhdane-moldovy-smogut-vernutsya-na-rodinu-s-27-aprelya-detali.html

Орган гражданской авиации (ОГА) представил подробную информацию о чартерных рейсах в Молдову, которые будут организованы в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Авиакомпания WizzAir выполнит восемь чартерных рейсов по решению ОГА для возвращения граждан Республики Молдова в период с 27 апреля по 3 мая.

Таким образом, перевозчик осуществит чартерные рейсы по следующим направлениям: Лондон, Париж, Рим, Милан, Москва, Стамбул, Дублин и Ларнака.

Позже ОГА дополнительно сообщит о расписании, дате и времени. Информация будет доступна и на официальном сайте авиакомпании.

В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, билеты на эти рейсы смогут приобрести только граждане Молдовы, заполнившие анкеты и предварительно зарегистрированные в листах ожидания дипломатических представительств или консульских учреждений.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава МИДЕИ рассказал о том, как граждан Молдовы возвращают домой

В списки пассажиров первыми будут включены студенты, лица, проходящие лечение, а также граждане, находящиеся в сложной ситуации.

Благодаря усилиям сотрудников дипломатических миссий Молдовы за рубежом и правительства страны за минувший месяц удалось организовать 130 рейсов, как авиационных, так и автобусных по возвращению граждан республики на родину. Об этом на брифинге заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Олег Цуля.

По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве, в ближайшие две недели будет организован ряд чартерных авиарейсов из многих стран мира. Так, 24 апреля в страну прибудут рейсы из Парижа и Ниццы, а в субботу, 25 апреля, в страну вернутся граждане, которые находились в Москве и Барселоне. На следующую неделю правительство страны также запланировало чартерные рейсы из Лондона, Парижа, Рима, Милана, Москвы, Стамбула и Дублина, уточнил глава МИДЕИ.

"Мы призываем граждан к спокойствию, убедительно просим без особой необходимости не отправляться в поездки", - сказал глава МИДЕИ, уточнив при этом, что вскоре ограничения по передвижению в ряде европейских стран могут быть сняты.

Цуля поблагодарил внешних партнеров Молдовы, заявив, что наша страна стала свидетелем солидарности на мировом уровне. Руку помощи республике в кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, протянули Россия, Румыния, Евросоюз, США, Китай, Турция, Чехия и другие государства.

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