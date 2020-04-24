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Флаги Молдовы и Турции

Турецкое правительство предоставило Молдове гуманитарную помощь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (852)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/29995250/turetskoe-pravitelstvo-predostavilo-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-moldovy.html

Несмотря на борьбу с коронавирусом нового типа, дружественное государство не осталось равнодушным к нуждам молдавских граждан.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева прибыл медицинский груз, доставленный из Турции.

Партия гуманитарной помощи поступила на основании личных договоренностей президентов Молдовы Игоря Додона и Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Это десятки тысяч масок, комбинезонов, тысячи пар защитных очков, перчаток и других средств защиты.

Lot medical din partea Turciei
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Медицинский груз, доставленный из Турции.
"Выражаю признательность турецкому руководству за открытость и готовность помочь Республике Молдова в ситуации, когда сама Турция, как и все другие страны, борется с распространением коронавируса нового типа", - подчеркнул Додон на своей странице в Facebook.

Ранее, 20 апреля, грузовой самолет АН-124 "Руслан", бесплатно предоставленный Российской Федерацией, доставил в Молдову из Китая более 50 тонн медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

Российское судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Российское воздушное судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая

По словам главы молдавского государства, прибывшее российское судно является ярким примером международного сотрудничества для противодействия пандемии.

"Россия на безвозмездной основе предоставила самолет АН-124, который перевез из Китая 53 тонны так необходимого нам груза: это и тесты, и маски, и средства защиты", - подчеркнул Додон.

Президент отметил, что необходимый системе здравоохранения груз оплатили правительство, экономические агенты из Молдовы, Китая, международные организации и физические лица.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (852)

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