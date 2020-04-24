Турецкое правительство предоставило Молдове гуманитарную помощь

Несмотря на борьбу с коронавирусом нового типа, дружественное государство не осталось равнодушным к нуждам молдавских граждан.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева прибыл медицинский груз, доставленный из Турции.

Партия гуманитарной помощи поступила на основании личных договоренностей президентов Молдовы Игоря Додона и Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Это десятки тысяч масок, комбинезонов, тысячи пар защитных очков, перчаток и других средств защиты.

"Выражаю признательность турецкому руководству за открытость и готовность помочь Республике Молдова в ситуации, когда сама Турция, как и все другие страны, борется с распространением коронавируса нового типа", - подчеркнул Додон на своей странице в Facebook.

Ранее, 20 апреля, грузовой самолет АН-124 "Руслан", бесплатно предоставленный Российской Федерацией, доставил в Молдову из Китая более 50 тонн медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

По словам главы молдавского государства, прибывшее российское судно является ярким примером международного сотрудничества для противодействия пандемии.

"Россия на безвозмездной основе предоставила самолет АН-124, который перевез из Китая 53 тонны так необходимого нам груза: это и тесты, и маски, и средства защиты", - подчеркнул Додон.

Президент отметил, что необходимый системе здравоохранения груз оплатили правительство, экономические агенты из Молдовы, Китая, международные организации и физические лица.

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