Как в Приднестровье мобилизуют медиков на борьбу с COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik. В Приднестровье изыскивают разные способы по привлечению специалистов к работе в карантинных госпиталях. Объявление чрезвычайного положения оголило острые проблемы, которые есть в здравоохранении региона. Об этом сказал глава Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса Руслан Мова.

"Отсутствие врачей-добровольцев – один из показателей существующих проблем", - констатировал он.

Врачи-добровольцы

По словам Мовы, с момента открытия первого госпиталя на территории Слободзейского района сотрудники Минздрава испытывали острую нехватку медицинского персонала. Была организована акция "врач-доброволец" с призывом помочь в борьбе с COVID-19. Рассчитывали на большой поток специалистов, которые освободились от приемов в поликлиниках и практически не используются в своей профессиональной деятельности.

"Мы предполагали, что эта категория врачей окажет помощь в такой сложной для Приднестровья ситуации. Но, к сожалению, откликнулись всего 10 человек: 8 врачей и двое сотрудников милиции, у которых есть среднее медицинское образование", - отметил он.

Врачи на воинском учете

Все силовые ведомства в регионе объявили у себя в подразделениях о наборе добровольцев для работы в карантинных госпиталях.

"Необходимость вызвана отсутствием добровольцев среди большого 13-тысячного "войска" Минздрава. Это та вынужденная мера, к которой до последнего не хотели прибегать", - подчеркнул Мова.

Однако реальность показала, что большинство медицинских работников, стоящих на учете в военкоматах и работающих сейчас не по своему профилю, оказались не готовы к призыву.

"Многие откровенно саботируют, прячутся, скрывают свое местонахождение. Я уверен, мы найдем их и обязательно примем к такой категории граждан установленные законодательством меры воздействия", - заявил он.

На сегодняшний день только в МВД изъявили желание помочь больше 30 человек, начиная от рядовых и заканчивая полковниками. Но лишь у восьми из них есть среднее медицинское образование.

Все остальные сотрудники имеют различные профильные образования, однако готовы работать санитарами, трудиться по тем непрофильным медицинским направлениям, где есть нехватка в карантинных госпиталях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova