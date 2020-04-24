Как в Приднестровье мобилизуют медиков на борьбу с COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik. В Приднестровье изыскивают разные способы по привлечению специалистов к работе в карантинных госпиталях. Объявление чрезвычайного положения оголило острые проблемы, которые есть в здравоохранении региона. Об этом сказал глава Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса Руслан Мова.
"Отсутствие врачей-добровольцев – один из показателей существующих проблем", - констатировал он.
Врачи-добровольцы
"Мы предполагали, что эта категория врачей окажет помощь в такой сложной для Приднестровья ситуации. Но, к сожалению, откликнулись всего 10 человек: 8 врачей и двое сотрудников милиции, у которых есть среднее медицинское образование", - отметил он.
Врачи на воинском учете
"Необходимость вызвана отсутствием добровольцев среди большого 13-тысячного "войска" Минздрава. Это та вынужденная мера, к которой до последнего не хотели прибегать", - подчеркнул Мова.
Однако реальность показала, что большинство медицинских работников, стоящих на учете в военкоматах и работающих сейчас не по своему профилю, оказались не готовы к призыву.
"Многие откровенно саботируют, прячутся, скрывают свое местонахождение. Я уверен, мы найдем их и обязательно примем к такой категории граждан установленные законодательством меры воздействия", - заявил он.
На сегодняшний день только в МВД изъявили желание помочь больше 30 человек, начиная от рядовых и заканчивая полковниками. Но лишь у восьми из них есть среднее медицинское образование.
Все остальные сотрудники имеют различные профильные образования, однако готовы работать санитарами, трудиться по тем непрофильным медицинским направлениям, где есть нехватка в карантинных госпиталях.
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