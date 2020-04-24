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Как в Приднестровье мобилизуют медиков на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (852)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/29998029/kak-mobilizuyut-v-pridnestrove-medikov-na-borbu-s-covid-19.html

В приднестровском регионе прибегнули к мобилизации вынужденно – медицина испытывает серьезную нехватку кадров.

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik. В Приднестровье изыскивают разные способы по привлечению специалистов к работе в карантинных госпиталях. Объявление чрезвычайного положения оголило острые проблемы, которые есть в здравоохранении региона. Об этом сказал глава Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса Руслан Мова.

"Отсутствие врачей-добровольцев – один из показателей существующих проблем", - констатировал он.

Врачи-добровольцы

Министерство обороны РФ
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По словам Мовы, с момента открытия первого госпиталя на территории Слободзейского района сотрудники Минздрава испытывали острую нехватку медицинского персонала. Была организована акция "врач-доброволец" с призывом помочь в борьбе с COVID-19. Рассчитывали на большой поток специалистов, которые освободились от приемов в поликлиниках и практически не используются в своей профессиональной деятельности.

"Мы предполагали, что эта категория врачей окажет помощь в такой сложной для Приднестровья ситуации. Но, к сожалению, откликнулись всего 10 человек: 8 врачей и двое сотрудников милиции, у которых есть среднее медицинское образование", - отметил он.

Врачи на воинском учете

Медицинский работник маске настраивает оборудование
© Photo : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Все силовые ведомства в регионе объявили у себя в подразделениях о наборе добровольцев для работы в карантинных госпиталях.

"Необходимость вызвана отсутствием добровольцев среди большого 13-тысячного "войска" Минздрава. Это та вынужденная мера, к которой до последнего не хотели прибегать", - подчеркнул Мова.

Однако реальность показала, что большинство медицинских работников, стоящих на учете в военкоматах и работающих сейчас не по своему профилю, оказались не готовы к призыву.

"Многие откровенно саботируют, прячутся, скрывают свое местонахождение. Я уверен, мы найдем их и обязательно примем к такой категории граждан установленные законодательством меры воздействия", - заявил он.

На сегодняшний день только в МВД изъявили желание помочь больше 30 человек, начиная от рядовых и заканчивая полковниками. Но лишь у восьми из них есть среднее медицинское образование.

Все остальные сотрудники имеют различные профильные образования, однако готовы работать санитарами, трудиться по тем непрофильным медицинским направлениям, где есть нехватка в карантинных госпиталях.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (852)

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Теги:
врачи, медики, Приднестровье


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