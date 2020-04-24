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Средства индивидуальной защиты

Чем в Приднестровье лечат коронавирус нового типа

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (857)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/29998088/chem-v-pridnestrove-lechat-koronavirus-novogo-tipa.html

Лечебный препарат уже себя хорошо проявил при лечении нескольких пациентов с положительным диагнозом на COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik. Пациентов с диагнозом COVID-19 в Приднестровье лечат, исходя из клинических рекомендаций, которые были созданы на основании медпредписаний, действующих в России. О том, чем сегодня лечат коронавирус в Приднестровье, рассказала первый замминистра здравоохранения региона Кристина Албул.

"Министерством здравоохранения были разработаны меры на основании временных клинических рекомендаций Российской Федерации (пятая версия от 8 апреля 2020 года). Согласно им, наши ЛПУ обеспечены тремя схемами лечения", - рассказала она.

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По ее словам, наибольшую эффективность на сегодняшний день показал Ивермектин. И этот препарат используется сейчас во всех лечебных учреждениях Приднестровья.

"Его начали принимать 11 пациентов, из которых четверо уже были выписаны с положительной динамикой и двумя отрицательными тестами на COVID-19 после лечения", - подчеркнула Албул.

Как рассказала первый замминистра, это противопаразитарный препарат. По последним исследованиям, которые были проведены в Австралии, медикамент показал свою эффективность как противовирусное лекарство от COVID-19.

Всего коронавирус лабораторно подтвержден у 338 приднестровцев, 24 пациента выздоровели, 16 человек умерли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (857)

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Теги:
лечение, Приднестровье


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