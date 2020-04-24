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Шлагбаум, архивное фото

Путь домой: полторы тысячи граждан Молдовы вернулись на родину

© CC0 / Pixabay / YvonneH
Общество
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Sputnik Молдова
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Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическом листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 2 тысячи 632 человека. Из них тысяча 563 въехали в республику. Все они граждане Молдовы, сообщили в пресс-службе Пограничной полиции страны.

Как отметили в ведомстве, 571 человек вернулся в страну через молдавско-румынскую границу, 568 пересекли молдавско-украинскую границу.

Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус
© REUTERS / Andreas Gebert
У пограничного полицейского в Молдове диагностировали COVID-19

Еще 424 гражданина прилетели на чартерных рейсах из России, Турции и Италии.

Наиболее востребованными оказались КПП Леулешы, Атаки, Тудора и Скулень.

Все граждане, въехавшие в Молдову, отмечают в эпидемиологическом листке, что несут персональную ответственность за нахождение в 14-дневном карантине.

Как граждане Молдовы проходят специальный контроль на границе - видео>>>

За прошедшие сутки на границе зарегистрировали и некоторые нарушения. Среди них - пять случаев незаконного нахождения в пограничной зоне, у одного иностранца истек срок пребывания в стране, также один гражданин не соблюдал меры профилактики и безопасности коронавируса.  

Контрольно-пропускной пункт. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Еще два КПП на границе Молдовы приостанавливают деятельность

Помимо этого, в Пограничную полицию продолжают поступать звонки от граждан, интересующихся работой контрольно-пропускных пунктов в условиях распространения COVID-19 в стране.

Всего за сутки было зарегистрировано 71 обращение.

Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 17 марта в республику запрещен въезд иностранных граждан. Этот запрет не касается тех, у кого есть все необходимые документы для нахождения в Молдове. Также запрет не распространяется на водителей, осуществляющих перевозку товаров, экипажи самолетов и сотрудников дипломатических миссий.

С 17 марта приостановлено все авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, утвержденных Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (852)

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