Как в Приднестровье организована помощь беременным женщинам

Специалисты делятся рекомендациями, когда и как нужно встать на учет и какие меры предпринимать при разном течении беременности.

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik. На период действия на территории Приднестровья ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции попасть в поликлинику без острой необходимости не представляется возможным. Специалисты дают советы, как в карантине нужно действовать женщинам на разных сроках беременности и при различных ситуациях.

"Люди не остаются наедине со своими проблемами: специалисты работают, дают консультации, рассматривают каждый случай индивидуально", - объясняют в Минздраве.

Консультации и осмотры

Для постановки на учет к врачу-гинекологу беременной женщине необходимо связаться со специалистом через регистратуру поликлиники по месту жительства в срок до 12 недель. При физиологическом течении беременности может быть установлена частота наблюдения врачом-гинекологом до 6-8 раз (до 12 недель, 16 недель, 20 недель, 28 недель, 32-33 недель, 36-37 недель).

Чтобы получить консультацию гинеколога в условиях карантина, женщине нужно позвонить в поликлинику через регистратуру либо напрямую к врачу.

"Такие консультации необходимы, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции. Если все же требуется очный прием – позвоните в регистратуру и запишитесь", - отмечают в ведомстве.

Случается, что врачи проводят осмотр на дому, если по каким-то причинам женщина не может добраться до поликлиники.

В Приднестровье также работает Единая телефонная служба медицинской информации. По номеру "126" граждане могут проконсультироваться с врачами разных специальностей и получить рекомендации.

По направлению врача

Временно приостановлены плановые УЗИ, прохождение беременной женщиной ультразвукового исследования возможно исключительно по направлению лечащего врача при наличии острой необходимости по медицинским показаниям. Направление акушер-гинеколога потребуется и в случае приема смежными специалистами.

Вызов скорой

В ведомстве рассказывают также, при каких симптомах беременной женщине необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. При кровянистых выделениях из половых путей, излитии околоплодных вод, сильных головных болях и постоянной головной боли, головокружении, нарушении зрения, мелькании мушек перед глазами, а также при сильных и быстрых нарастающих отеках, рвоте и тошноте, боли в животе, в нижних отделах живота и поясничной области, жжении и боли при мочеиспускании.

Набирать "103" следует также, когда у беременной более 4-5 схваток в течение часа, если ушиб живота при падении или ударе, а также при температуре тела выше +37,5 градуса и наблюдается один или более из следующих признаков: кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

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