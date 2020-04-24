Как в Приднестровье организована помощь беременным женщинам

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik. На период действия на территории Приднестровья ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции попасть в поликлинику без острой необходимости не представляется возможным. Специалисты дают советы, как в карантине нужно действовать женщинам на разных сроках беременности и при различных ситуациях.
"Люди не остаются наедине со своими проблемами: специалисты работают, дают консультации, рассматривают каждый случай индивидуально", - объясняют в Минздраве.
Консультации и осмотры
Чтобы получить консультацию гинеколога в условиях карантина, женщине нужно позвонить в поликлинику через регистратуру либо напрямую к врачу.
"Такие консультации необходимы, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции. Если все же требуется очный прием – позвоните в регистратуру и запишитесь", - отмечают в ведомстве.
Случается, что врачи проводят осмотр на дому, если по каким-то причинам женщина не может добраться до поликлиники.
В Приднестровье также работает Единая телефонная служба медицинской информации. По номеру "126" граждане могут проконсультироваться с врачами разных специальностей и получить рекомендации.
По направлению врача
Временно приостановлены плановые УЗИ, прохождение беременной женщиной ультразвукового исследования возможно исключительно по направлению лечащего врача при наличии острой необходимости по медицинским показаниям. Направление акушер-гинеколога потребуется и в случае приема смежными специалистами.
Вызов скорой
Набирать "103" следует также, когда у беременной более 4-5 схваток в течение часа, если ушиб живота при падении или ударе, а также при температуре тела выше +37,5 градуса и наблюдается один или более из следующих признаков: кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
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