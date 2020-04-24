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Электронная услуга.

Эта государственная услуга набирает популярность у граждан Молдовы

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/30001400/elektronnaya-podpis-nabiraet-populyarnost-u-grazhdan-Moldovy.html

Число владельцев электронной подписи увеличивается, благодаря удобству этой услуги, она пользуется спросом.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Согласно статистическим данным о выдаче электронных подписей Центром информационных технологий в сфере финансов (ЦИТФ), в первом квартале 2020 года количество физических лиц, получивших электронные подписи, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%. Всего обладают такой возможностью 4,8 тысячи человек.

За первые три месяца 2020 года общее число электронных подписей, выданных ЦИТФ физическим и юридическим лицам, увеличилось на 2,6% и составило более 5,6 тысячи человек. По состоянию на 31 марта, количество физических и юридических лиц, имеющих электронные подписи, превысило 28,7 тысячи человек.

Специалисты центра объясняют растущую динамику числа людей, желающих приобрести электронную подпись, расширением спектра электронных государственных услуг. 

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В Молдове электронная подпись становится все более востребованной
В условиях чрезвычайного положения, установленного в республике Молдова, эта услуга особенно актуальна, так как предприятия могут использовать электронные подписи для удаленного подписания контрактов и документов, экономя время и финансовые ресурсы, а граждане имеют возможность подписывать официальные документы, запросы или заявления без непосредственного посещения офисов государственных учреждений.

Желающие получить электронную подпись могут подать заявку в электронном виде, заполнив онлайн-заявление, или записаться по телефону 022-822-222.

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