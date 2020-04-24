Эта государственная услуга набирает популярность у граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Согласно статистическим данным о выдаче электронных подписей Центром информационных технологий в сфере финансов (ЦИТФ), в первом квартале 2020 года количество физических лиц, получивших электронные подписи, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%. Всего обладают такой возможностью 4,8 тысячи человек.
За первые три месяца 2020 года общее число электронных подписей, выданных ЦИТФ физическим и юридическим лицам, увеличилось на 2,6% и составило более 5,6 тысячи человек. По состоянию на 31 марта, количество физических и юридических лиц, имеющих электронные подписи, превысило 28,7 тысячи человек.
Специалисты центра объясняют растущую динамику числа людей, желающих приобрести электронную подпись, расширением спектра электронных государственных услуг.
Желающие получить электронную подпись могут подать заявку в электронном виде, заполнив онлайн-заявление, или записаться по телефону 022-822-222.
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