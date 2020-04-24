Когда ученики смогут вернуться в школы, а дошкольники — в детсады

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Не исключено, что учащиеся не смогут вернуться в школы до начала следующего учебного года. Об этом президент Молдовы Игорь Додон сообщил в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".
"Мы не имеем права рисковать здоровьем наших детей. В области образования только в Кишиневе зарегистрировано 120 или 140 случаев заражения коронавирусом нового типа. Представьте себе, что может произойти, если мы сейчас допустим возобновление учебного процесса в нормальном режиме", - пояснил Додон.
Не исключено, что ученики вернутся в школу только 1 сентября 2020 года.
Деятельность детских садов в мае не возобновится, сообщил глава государства.
"Я не исключаю, что в конце мая или начале июня мы вернемся к отдельному решению, связанному с деятельностью детских садов", - заявил Додон.
Высшие учебные заведения, вероятно, также смогут вернуться к учебному процессу лишь 1 сентября.
"Сейчас мы ищем решение, как обеспечить переход от одного года обучения к следующему. Как будет рассчитываться успеваемость с учетом того, что в конце года студенты сдают экзамены", - отметил Додон.
Что касается заработной платы учителей за этот период, глава государства заявил, что по решению правительства, даже если учебный процесс был прерван, зарплата у всех учителей сохраняется.
Учебный процесс был приостановлен 11 марта, а обучение переведено на дистанционный режим в форматах онлайн-платформ.
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