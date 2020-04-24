В Молдове зарегистрированы еще два летальных исхода пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило о двух скончавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Еще два человека скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу днем объявило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

В Республиканской клинической больнице умерла 66-летняя женщина, госпитализированная 8 апреля. Больная страдала печеночной недостаточностью.

В Институте экстренной медицинской помощи скончалась 77-летняя женщина, госпитализированная 4 апреля. Пациентка болела диабетом II типа, кроме того, у нее была зарегистрирована сердечная недостаточность.

Таким образом, число погибших пациентов, у которых ранее подтвердили наличие коронавирусной инфекции, возросло до 84 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции. К 24 апреля лабораторно подтверждены 2 тысячи 926 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 755 человек.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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