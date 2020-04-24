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Агенство по трудоустройству муниципия Кишинев

Додон: пособия по безработице поступят к получателям на следующей неделе

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/30004064/dodon-posobiya-po-bezrabotitse-postupyat-k-poluchatelyam-na-sleduyuschey-nedele.html

Закон о поправках в государственный бюджет и бюджет социального страхования предстоит промульгировать президенту страны.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Пособие по безработице в размере 2 тысяч 775 леев будет выделено получателям после вступления в силу закона о внесении поправок в государственный бюджет. Этот документ был утвержден парламентом 23 апреля и должен быть промульгирован главой государства.

"На следующей неделе закон вступит в силу, и бенефициары смогут получить свои пособия по безработице", - сказал Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

Правительство Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее парламент проголосовал за внесение поправок в бюджет социального страхования. В частности, для социальной поддержки населения предусмотрено выделение дополнительных средств на выплату пособий по безработице. 

В начале марта текущего года в базе данных Национального агентства занятости населения числилось в общей сложности 17 тысяч 879 безработных. Согласно статистическому отчету, за февраль зарегистрировали 2 тысячи 997 безработных, из которых тысяча 353 - женщины.

По данным агентства, с начала текущего года тысяча 422 человека получили пособие по безработице, его средний размер составил чуть более тысячи 787 леев.

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Теги:
безработица


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