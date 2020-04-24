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Глава министерства обороны Республики Молдова Александр Пынзарь и командующий Национальной армией Игорь Горган в авиационном полку Дечебал в Маркулештах.

Что выявила инспекция Минобороны в аэропорту Маркулешты

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/30004863/chto-vyyavila-inspektsiya-glavy-minoborony-v-aeroportu-v-markuleshtakh.html

Министр обороны ознакомился с инфраструктурой подразделения Нацармии, условиями труда и быта военнослужащих.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Глава министерства обороны Республики Молдова Александр Пынзарь и командующий Национальной армией, бригадный генерал Игорь Горган совершили рабочий визит в авиационный полк "Дечебал" в Маркулештах. Они ознакомились с инфраструктурой подразделения, условиями труда и быта военнослужащих, а также проверили состояние техники, которой оснащен полк.

Пынзарь и Горган посетили с инспекцией и Международный аэропорт Маркулешты.

Ministrul Apărării Alexandru Pînzari, însoțit de comandantul Armatei Naționale, general de brigadă Igor Gorgan, a întreprins o vizită de lucru în Regimentul de Aviație „Decebal” de la Mărculești
© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Инспекция подразделения Национальной армии.

Министр обороны обсудил  в подразделении ситуацию с проифилактикой коронавируса нового типа среди военных и гражданских служащих авиаполка. 

"Мы предупредили персонал о необходимости соблюдения мер защиты в контексте предотвращения COVID-19. В то же время мне рассказали о существующих проблемах и представили  предложения по улучшению ситуации, в которой находится подразделение", - отметил Александр Пынзарь.

По завершении визита глава Минобороны констатировал функциональное состояние в полку, соблюдение военнослужащими правил, введенных властями из-за пандемии и ответственное исполнение служебных обязанностей.

Командующий Нацармии посетил радиолокационный узел зенитно-ракетного полка, развернутого во Флорештском гарнизоне. Чиновник оценил состояние техники и вооружения и совместно с командованием гарнизона определил приоритетные направления деятельности для этого военного подразделения.

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