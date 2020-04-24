Что выявила инспекция Минобороны в аэропорту Маркулешты

Министр обороны ознакомился с инфраструктурой подразделения Нацармии, условиями труда и быта военнослужащих.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Глава министерства обороны Республики Молдова Александр Пынзарь и командующий Национальной армией, бригадный генерал Игорь Горган совершили рабочий визит в авиационный полк "Дечебал" в Маркулештах. Они ознакомились с инфраструктурой подразделения, условиями труда и быта военнослужащих, а также проверили состояние техники, которой оснащен полк.

Пынзарь и Горган посетили с инспекцией и Международный аэропорт Маркулешты.

Министр обороны обсудил в подразделении ситуацию с проифилактикой коронавируса нового типа среди военных и гражданских служащих авиаполка.

"Мы предупредили персонал о необходимости соблюдения мер защиты в контексте предотвращения COVID-19. В то же время мне рассказали о существующих проблемах и представили предложения по улучшению ситуации, в которой находится подразделение", - отметил Александр Пынзарь.

По завершении визита глава Минобороны констатировал функциональное состояние в полку, соблюдение военнослужащими правил, введенных властями из-за пандемии и ответственное исполнение служебных обязанностей.

Командующий Нацармии посетил радиолокационный узел зенитно-ракетного полка, развернутого во Флорештском гарнизоне. Чиновник оценил состояние техники и вооружения и совместно с командованием гарнизона определил приоритетные направления деятельности для этого военного подразделения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova