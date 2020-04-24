Вернули почти с того света - молдавские врачи спасли пациентку c COVID-19

История женщины, излечившейся от коронавируса благодаря усилиям молдавских врачей, свдетельствует, насколько коварно это инфекционное заболевание, захватившее почти весь мир.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Молдавские врачи поистине творят чудеса, спасая других, сгорая на работе сами. История бухгалтера предприятия "Apa-Canal Chisinau" свидетельствует об этом. Речь идет о жительнице Кишинева Домнике Бужор, которая и сама не заметила, как заразилась вирусом нового типа. Женщина утверждает, что инфицирование произошло в салоне общественного транспорта.

В один из вечеров женщине резко стало плохо, поднялась температура, появился сухой кашель. Она вызвала скорую, которая забрала ее в клинику. Там был проведен анализ - взяли кровь из вены, мазки из полости рта и носа. © AFP 2020 / NIKLAS HALLE'N Коронавирус заставит Европу заплатить за политический суверенитет

Позже пришел лечащий врач и ошарашил - "у вас - положительный анализ на COVID-19". Буквально через три дня состояние женщины резко ухудшилось, она не могла пошевелить и пальцем - настолько сильной оказалась слабость.

Пациентка находилась буквально на грани жизни и смерти, однако молдавским врачам реаниматологам и инфекционистам удалось совершить чудо - постепенно женщина пошла на поправку.

О пережитом она теперь вспоминает со страхом и говорит, что рада вернуться в жизнь, быть рядом с теми, кто дорог.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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