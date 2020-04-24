21:03 24 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск
Медицинский работник.

Вернули почти с того света - молдавские врачи спасли пациентку c COVID-19

© AFP 2020 / YURI KADOBNOV
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (860)
238 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/30007186/ernuli-pochti-s-togo-sveta-moldavskie-vrachi-spasli-patsientku-c-covid-19.html

История женщины, излечившейся от коронавируса благодаря усилиям молдавских врачей, свдетельствует, насколько коварно это инфекционное заболевание, захватившее почти весь мир.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Молдавские врачи поистине творят чудеса, спасая других, сгорая на работе сами. История бухгалтера предприятия "Apa-Canal Chisinau" свидетельствует об этом. Речь идет о жительнице Кишинева Домнике Бужор, которая и сама не заметила, как заразилась вирусом нового типа. Женщина утверждает, что инфицирование произошло в салоне общественного транспорта. 

В один из вечеров женщине резко стало плохо, поднялась температура, появился сухой кашель. Она вызвала скорую, которая забрала ее в клинику. Там был проведен анализ - взяли кровь из вены, мазки из полости рта и носа.
ЕС.
© AFP 2020 / NIKLAS HALLE'N
Коронавирус заставит Европу заплатить за политический суверенитет

Позже пришел лечащий врач и ошарашил - "у вас - положительный анализ на COVID-19". Буквально через три дня состояние женщины резко ухудшилось, она не могла пошевелить и пальцем - настолько сильной оказалась слабость.

Пациентка находилась буквально на грани жизни и смерти, однако молдавским врачам реаниматологам и инфекционистам удалось совершить чудо - постепенно женщина пошла на поправку. 

О пережитом она теперь вспоминает со страхом и говорит, что рада вернуться в жизнь, быть рядом с теми, кто дорог. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (860)

По теме

Чем в Приднестровье лечат коронавирус нового типа
Количество инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2926
Печальные и добрые вести из Приднестровья по ситуации с коронавирусом
Теги:
Молдова, лечение, коронавирус, пациентка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото 18 - 24 апреля: какой запомнится уходящая неделя
Учения истребительной авиации: 50 экипажей устроили воздушный бой над Тверской областью
Российские пилоты вывели свои самолеты из-под удара "противника" - видео
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться