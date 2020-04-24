Ушедшие "поймут", живые должны тоже - полиция призвала всех к сознательности

Традиция поминать усопших в Молдове на Радоницу - свята, однако в нынешнем году ее придется отложить, об этом напомнили сотрудники полиции.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. В такой исконно-православной стране, как Молдова, христианский обычай чтить память тех, кого нет на этом свете, наиболее почитаем в дни Радоницы или, как этот день называют по-молдавски, - Pastele Blajinilor.

Однако в нынешнем году этот обычай в связи с пандемией коронавируса придется отложить - в Генеральном инспекторате полиции республики напомнили гражданам о том, что ходить на погосты 26 и 27 апреля не следует. Сотрудники правоохранительных органов буду внимательно следить за тем, чтобы на кладбищах страны не устраивали поминки.

"Призываем вас отказаться от похода в эти выходные дни на кладбища, понимая, как это морально трудно для христиан. Эти меры направлены во благо каждого, но совсем скоро все мы сможем прийти и поклониться памяти дорогих нам людей", - сказано в сообщении полиции. © Sputnik / Валерий Мельников Чем в Приднестровье лечат коронавирус нового типа

Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан не устраивать многолюдных поминок и в домах, поскольку риск распространения коронавируса в этих условиях - велик. Ходить в гости также не рекомендуется, следует соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома с членами семьи.

Помянуть своих близких, в соответствии с решением Митрополии Молдовы, граждане смогут 6, 7 и 8 июня. Именно на дату 6 июня по церковному календарю выпадает суббота поминовения усопших, этот повод и можно использовать, чтобы прийти на кладбище и поклониться памяти своих ушедших близких.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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