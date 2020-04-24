Экономист о российском кредите: условия предоставления весьма выгодны Молдове

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг займа, предоставленного Россией, и его значимость для Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Экономист Роман Киркэ утверждает, что российский кредит чрезвычайно важен для Молдовы, а условия, при которых Российская Федерация готова предоставить эти финансовые средства, весьма выгодны для нашей страны. Проблема, однако, состоит в другом. В идеологических играх, отметил эксперт в эфире студии Sputnik Молдова.

"Эта тема перешла в идеологическое поле, и это печально. Идеологическая ориентация и российский кредит не имеют ничего общего. Республика Молдова находится в довольно большой неопределенности с точки зрения финансирования государственного бюджета", - утверждает он.

По мнению экономиста, дискуссии о том, что договор о займе якобы может усилить влияние Российской Федерации, это "аквариум для политических споров со своей собственной драматургией".

В то же время Киркэ отмечает, что порядок или условия, при которых российская сторона решила предоставить этот кредит Республике Молдова, очень выгодны стране.

"Этот кредит в 200 миллионов евро составляет 2 процента ВВП. Это соглашение было подписано очень быстро, без конкретных обязательств, что очень выгодно Республике Молдова”, - добавил он.

Киркэ подчеркнул, что соглашение, подписанное Республикой Молдова и Российской Федерацией, ни к чему не обязывает нашу страну, а спекуляции на тему того, что будет предпринята попытка погасить долг Приднестровья за газ, бессмысленны.

В четверг, 23 апреля, Конституционный суд приостановил процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с Россией, которое ранее одобрил парламент Молдовы. Документ предполагает предоставлении республике кредита в 200 миллионов евро. Вопросы к соглашению возникли у фракции ПДС и группы Pro Moldova. В итоге документ поддержали 56 депутатов, представляющих правящее большинство. Но уже вечером КС приостановил действие решения высшего законодательного органа республики.

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