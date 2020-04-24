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Viorica Dumbrăveanu

В Молдове подтвердили новые случаи заболевания COVID-19

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (860)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/30008135/v-moldove-podtverdili-184-novykh-sluchaya-zabolevaniya-covid-19.html

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло 3110 человек.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. В Молдове выявлено еще 184 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в пятницу на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"После обработки 857 тестов подтвердились 184 случая инфекции COVID-19", — заявила министр.

По словам Думбрэвяну, все новые случаи инфицирования произошли внутри страны. В том числе в Кишиневе зарегистрированы 59 новых случаев COVID-19, в Вулканештах - 47, в Кагуле - 13, в Приднестровье - 8, в Бельцах и Страшенах - 7, в Штефан-Водэ и Фалештах - 5, в Каушанах, Единцах, Яловенах и Оргееве - 4, в Дрокии, Рышканах, Сороке - 3, в Дубоссарах, Флорештах и Сынджерее - по два случая, в Ниспоренах и Тараклии - по одному случаю.

Число выздоровевших составляет 755 человек. В Молдове зарегистрированы также 84 летальных исхода у пациентов с диагнозом COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (860)

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Теги:
коронавирус


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